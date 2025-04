Data Science e Intelligenza Artificiale. Nasce ’Agorai Innovation Hub’

È nato a Trieste ‘Agorai Innovation Hub’. La sua ambizione è di diventare uno dei più importanti Centri di ricerca applicata e di base sulla Data Science e l’Intelligenza Artificiale (IA) avanzata, in Italia e in Europa.

Il Centro, promosso da Generali, è stato presentato ieri in un incontro al quale hanno preso parte importanti esponenti del mondo imprenditoriale, tecnologico e del Governo, con i contributi tra gli altri di Padre Paolo Benanti, di Francesco Nori, direttore di Google DeepMind, lo scienziato che crea robot umanoidi capaci di muoversi in un ambiente, e dell’ingegnere architetto Carlo Ratti.

Le aree di ricerca sulle quali sarà impegnato il Centro saranno salute e benessere, agricoltura

rigenerativa e alimentazione, mobilità e trasporti, finanza e capital markets. Ma si formeranno anche talenti, è stato spiegato, si promuoverà il trasferimento di conoscenze e si favorirà la nascita di startup innovative.

Il termine Agorai rappresenta l’incontro tra passato e futuro, unendo il significato dell’agorà, luogo di scambio e crescita collettiva nelle città greche, con l’innovazione come motore del domani.

Un’iniziativa premiata con la medaglia del Presidente della Repubblica consegnata dal presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga nelle mani dell’amministratore delegato del Gruppo Generali, Philippe Donnet.

"Il tema dell’evoluzione dell’intelligenza artificiale e del suo impatto dal punto di vista sociale, economico, lavorativo ed etico è fondamentale per tutti noi – ha spiegato Donnet –. Agorai nasce da questa consapevolezza, e dalla volontà di un ampio ecosistema di partner pubblici e privati di respiro internazionale di mettere insieme le rispettive competenze per orientare lo sviluppo tecnologico al servizio dell’ uomo e delle comunità, formare talenti e promuovere conoscenza".

Il territorio di Trieste ha una densità straordinaria di enti di ricerca scientifici, ha sottolineato Donnet, "e Agorà rappresenta una notizia fondamentale non solo per la città e la Regione, ma per l’Italia intera, che diventaì un punto di riferimento internazionale in un settore sempre più cruciale". Entusiasti i ministri presenti o da remoto: Salvini, Giorgetti, Urso. Il claim dell’iniziativa è ’Humanaize the Future’, per un’intelligenza che non sia solo artificiale, ma portatrice di una trasformazione culturale.

Secondo il principio che la tecnologia non è un fine, ma un mezzo per raggiungere obiettivi che migliorino la vita delle persone. Google Cloud metterà a disposizione risorse dell’IA come piattaforme e infrastrutture cloud all’avanguardia e l’accesso, anche in anteprima, a modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come Gemini e soluzioni come AlphaFold, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da DeepMind, che predice la struttura tridimensionale delle proteine.

Deloitte supporterà lato business sia l’attività di ricerca sia il go to market delle soluzioni realizzate. Goldman Sachs sarà research partner per l’area finanza. Di ’Agorai Innovation Hub’ fanno parte molti attori: oltre Google Cloud e le società internazionali di consulenza, a Regione e Generali, insieme a Banca Generali e Generali Italia, ne fanno parte Fincantieri e Fondazione Fincantieri, illycaffè, Università di Trieste, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), Università di Udine, MIB Trieste School of Management, Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), con la partecipazione dell’Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP).