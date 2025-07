Rinnovo contratto docenti, ci sarà una sezione specifica per chi lavora all’estero

Roma, 24 luglio 2025 – Incontro oggi, presso l'ARAN, per discutere del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2022-2024 dei docenti. Al centro del tavolo delle trattative vi sono stati i due sindacati Gilda degli Insegnanti e Anief, che hanno avanzato diverse richieste tra le quali figurano un miglioramento delle condizioni economiche degli operatori del settore e un maggiore riconoscimento dei diritti del personale scolastico. Nel corso dell'incontro, inoltre, è stato anche raggiunto un accordo per l'inserimento all'interno del Contratto in questione di una sezione dedicata al personale scolastico italiano che lavora all'estero, considerando che soltanto 3 dei 30 articoli inerenti ad esso sono rimasti validi dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 64/2017.

Le richieste di Anief e Gilda degli insegnanti

Sono stati diversi i temi proposti dai due sindacati protagonisti nel corso dell'incontro. Gilda degli Insegnanti, ad esempio, ha rivolto una particolare attenzione alla necessità di adeguare le retribuzioni del personale scolastico al resto dei lavoratori che operano nel pubblico impiego, oltre che al riconoscimento di pari tutele contrattuali sia per chi è precario sia per chi è di ruolo. Anief ha preferito invece porre l'accento sulla distribuzione di buoni pasto al personale. Per quanto concerne, invece, la gestione dei fondi MOF (Fondo Miglioramento dell'Offerta Formativa), Gilda degli Insegnanti ha richiesto di intervenire su temi quali la semplificazione delle pratiche amministrative per le segreterie, l'esenzione dei docenti allo svolgimento di pratiche burocratiche e il riconoscimento del Bonus Carta Docente anche per i precari. Anief, d'altro canto, ha sottolineato fortemente il bisogno di riconoscere l'indennità di trasferta per chiunque lavori al di fuori della propria regione di residenza e quello di considerare il burnout come malattia invalidante per i dipendenti.

Personale scolastico all'estero

Tra le novità più importanti introdotte dall'accordo raggiunto per quanto riguarda l'inserimento, all'interno del Contratto, di una sezione rivolta al personale scolastico italiano operante all'estero, figura l'obbligo di contrattare la distribuzione del MOF: in questo modo potrà essere accessibile a tutti i lettori. Un altro importante aggiornamento riguarda la mobilità tra sedi estere, finora mai presa in considerazione ma ora oggetto di confronto sindacale. L'amministrazione, inoltre, deve obbligatoriamente informare i sindacati sui cambiamenti previsti per i coefficienti dell'indennità di servizio all'estero. La possibilità di allontanarsi dalla sede durante le pause didattiche, il confronto sui criteri di reclutamento, l’utilizzo del fondo anche per esigenze organizzative e il diritto di godere delle 11 festività italiane sono soltanto alcuni, infine, dei temi dei quali si è accennato durante la riunione.

La discussione dovrebbe riprendere a inizio settembre.