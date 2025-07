Rixi, situazione porti si risolverà prima di pausa estiva

"Non voglio andare in vacanza con questa situazione dei porti, la situazione si risolverà prima". Lo ha annunciato stasera il viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi a un incontro pubblico sullo stallo nelle nomine in numerosi scali. "Vorrei e chiedo che entro la pausa estiva ci sia un ristabilimento delle condizioni di normalità nei porti italiani che garantiscano anche agli operatori una tranquillità". Poi "in autunno, in inverno con le stesse persone si imposteranno progetti che durano negli anni", ha detto Rixi. Il quale ha sottolineato che le Commissioni parlamentari non hanno deciso entro i 30 giorni previsti dalla legge.