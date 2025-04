‘Il Paradiso delle signore’, morto l’attore Andrea Savorelli: era Pietro Conti

Il mondo delle fiction tv è in lutto tanto per la morte di Pietro Genuardi quanto per quella di Andrea Savorelli, entrambi fra i protagonisti della soap Rai ‘Il Paradiso delle signore’. Il giovane attore, che sulla scena interpretava il personaggio di Pietro Conti, nipote di Vittorio Conti impersonato da Alessandro Tersigni, è scomparso dopo una lunga malattia.

“Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo. Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico, ma tra breve non mi vedrete più in onda” aveva scritto lo stesso Andrea Savorelli su Instagram a ottobre.

La malattia però si è portata via questo giovane attore circa un mese fa. La famiglia ha mantenuto però il massimo riserbo e solo in questi giorni la sorella Alessandra ha condiviso un ricordo sui social network rendendo pubblica di fatto la tragedia. Nel post cita la frase di Herny Scott Holland: “La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora. Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare; parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Non cambiare tono di voce, non assumere un’aria solenne o triste. Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. Prega, sorridi, pensami! Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima: pronuncialo senza la minima traccia d’ombra o di tristezza. La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto: è la stessa di prima, c’è una continuità che non si spezza. Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista? Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo. Rassicurati, va tutto bene. Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata. Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace” aggiungendo poi: “Un mese senza te… Ti amo, ovunque tu sia, buon viaggio vita e luce mia”.

L’attore aveva recitato anche in un episodio di ‘Doc – Nelle tue mani’.