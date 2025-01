Borsa: Milano in rialzo (+0,3%), giù Mps

(ANSA) - MILANO, 6 DIC - Bilancio positivo per l'indice Ftse Mib di Piazza Affari (+0,27%) nella prima mezz'ora di scambi, nonostante il calo di Mps (-3,37%), nel giorno in cui il vertice tratta una proroga dell'aumento di capitale con la Bce, e di Eni (-0,73%), frenata dalle quotazioni del greggio. Positive invece Banco Popolare (+1,85%), Bpm (+1,38%), Intesa (+1,42%) e Unicredit (+1,99%), che rimbalzano rispetto al tonfo delle vigilia. Prosegue il rialzo di Fca (+0,53%) in controtendenza rispetto ad Exor (-0,82%), a monte della catena di comando. Sprint di Tiscali (+14%), all'indomani della cessione dell'unità business a Fastweb, e di Zucchi (+4%), giù invece Luxottica (-2,18%) e Bialetti (-2,54%).