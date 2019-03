Milano, 28 marzo 2019 - Mattina in rosso per Borsa Italiana. Milano apre oggi in calo (-0,14% a 21.165 punti) e dopo poco l'indice Ftse Mib di Piazza Affari peggiora, portandosi ora a -0,36% a quota 21.117 punti. In rialzo invece le altre Borse europee: Parigi +0,48%, Francoforte +0,54% e Londra +0,90%. Spread tra Btp e bund tedeschi in rialzo a 257 punti col rendimento del decennale italiano al 2,50%.

A Piazza Affari acquisti su Juventus (+1,24%), Buzzi Unicem (+1,2%), Moncler (+1,15%) e Leonardo (+0,94%). Vendite invece su Fca (-0,91%), dopo lo sprint di ieri dovuto alle voci su un possibile interesse di Renault. Segno meno anche per il comparto bancario con Unicredit (-1,58%), Banco Bpm (-1,59%) e Ubi Banca (-1,4%).

PIENO ASTA BTP - Il Tesoro ha assegnato tutti i 6,5 miliardi di euro di Btp a medio-lungo termine offerti in asta, ma il tasso sulla scadenza a 5 anni ha segnato un deciso rialzo all'1,71% dall'1,59% del collocamento precedente. Il tasso sul Btp a 10 anni è invece calato al 2,61% dal 2,81%. La domanda complessiva per i Btp ha superato gli 8,7 miliardi. Venduti anche Ccteu per un miliardo di euro al tasso dell'1,83%

SSILORLUXOTTICA - Alla Borsa di Parigi EssilorLuxottica cede l'1,1% a 97,52 euro dopo la mossa della Delfin di Leonardo del Vecchio, che ha chiesto l'arbitrato per accertare le violazioni dell'accordo di integrazione tra Luxottica ed Essilor.

BORSE ASIATICHE - Le Borse asiatiche chiudono in calo in scia con la contrazione del mercato azionario Usa e con i timori degli investitori per un rallentamento dell'economia. In netto ribasso Tokyo (-1,61%) con lo yen in apprezzamento sul dollaro, a un livello di poco superiore a 110, e a 123,80 sull'euro. In rosso anche Shanghai (-0,98%), Shenzhen (-0,92%) e Seul (-0,82%). In controtendenza Hong Kong (+0,18%) e Mumbai (+0,61%).