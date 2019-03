Milano, 27 marzo 2019 - Avvio di seduta cauto per Borsa Italiana. Milano apre oggi in lieve rialzo (+0,21% a 21.189 punti) ma subito dopo l'indice Ftse Mib di Piazza Affari cala, portandosi ora poco sopra la parità a +0,13% a quota 21.166 punti. Stesso andamento per le altre Borse europee: Parigi +0,14%, Francoforte +0,74%, Madrid +0,02% e Londra +0,30%. Spread tra Btp e bund tedeschi stabile a 249 punti col rendimento del decennale italiano al 2,46%.

A Piazza Affari corre Fca (+4%), dopo le indiscrezioni del Financial Times per un possibile interesse di Renault. Bene anche Exor (+1,87%), Banco Bpm (+1,86%) e Azimut (+1,11%). Vendite invece sulle utilities: in coda al listino troviamo Terna (-1,63%) e Snam (-1,3%). Deboli anche Amplifon (-1,03%) e Italgas (-0,95%).

DRAGHI: "RISCHI AL RIBASSO" - La Bce si aspetta che la crescita dell'Eurozona "ritorni gradualmente" a un ritmo vicino al suo potenziale, ma i rischi "rimangono orientati al ribasso". Per questo motivo "la nostra politica monetaria rimarrà accomodante e risponderà a qualsiasi cambiamento nelle prospettive d'inflazione". Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi durante una conferenza a Francoforte. In particolare, il peggioramento "più persistente" che la Banca centrale europea sta osservando è quello della domanda estera. Tuttavia, "una fase debole non anticipa necessariamente una grave caduta", rassicura Draghi. Il punto è - prosegue il presidente della Bce - se la domanda interna reggerà: "al momento i dati suggeriscono che la domanda estera non ha ancora significativamente contagiato quella interna, ma i rischi sono saliti e l'incertezza resta elevata".

BORSE ASIATICHE - Seduta incerta per le Borse asiatiche, strette tra i timori di frenata dell'economia mondiale e l'attesa di un cambio di passo da parte delle banche centrali. In lieve flessione le contrattazioni a Tokyo (-0,23%) e Seul (-0,15%) mentre hanno chiuso in rialzo Shanghai (+0,85%), Shenzhen (+0,9%) e Sydney (+0,09%). Hong Kong sale dello 0,58%.