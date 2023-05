Borsa italiana oggi: Milano affonda. Tonfo delle banche. Cosa sta succedendo

Milano, 24 maggio 2023 – Venti di incertezza affondano la Borsa italiana, insieme alle altre europee. Oggi Piazza Affari è arrivata a perdere il 2,4% con le banche ancora una volta a guidare i ribassi. Mediobanca si salva, in positivo l’unica fra le tante. Sprofonda Mps (-6,4%); Bper Banca, Banco Bpm e Unicredit cedono anche più del 5%. Giù il settore auto, il lusso, i titoli energetici (eccetto i petroliferi), le blue chip. Milano è maglia nera con gli altri listini del Vecchio Continente che calano di oltre un punto a metà giornata (Londra -1,79% Parigi -1,83%, Francoforte -1,73%).

Cosa sta succedendo?

Gli analisti concordano nell’annoverare una serie di concause dietro la raffica di vendite. In primis ci sono le preoccupazioni sul debito Usa (la riunione del presidente americano Joe Biden con il presidente della Camera Kevin McCarthy si è conclusa senza un accordo sull’aumento del tetto per evitare il default). Ma pesano anche i numeri dell’inflazione britannica, peggiori delle attese, con il dato core ai massimi da 31 anni, e le indicazioni dell'indice Ifo tedesco sulle fiducia delle imprese, sceso a 91,7 punti a maggio, più delle aspettative del mercato. Da Est arrivano invece i timori di una nuova ondata di Covid in Cina.

Le perdite asiatiche

In mattinata già le Borse cinesi avevano chiuso in ribasso sulla scia del sell off degli ultimi giorni. A fine seduta l'Indice Shanghai Composite ha accusato un ribasso dell'1,28% a 3.204 punti, toccando i minimi degli ultimi quattro mesi mentre l'indice Shenzhen CSI 300 ha chiuso in ribasso dell'1,38% a 3.859 punti. Male anche Hong Kong dove l'Indice Hang Seng ha archiviato la seduta con un calo dell'1,6% a quota 19.115,93 punti. Negativa Tokyo che ha chiuso gli scambi con l'indice Nikkei 225 sceso dello 0,89% a 30.683 punti e il Topix dello 0,42% a 2.152 punti.