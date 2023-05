Covid: in Cina prevista nuova ondata da 65 milioni di casi a settimana. “Picco a giugno”

Roma, 23 maggio 2023 – La Cina si prepara a fronteggiare una nuova ondata di Covid-19, il cui picco arriverà a fine giugno con la variante XBB. Sono 65 milioni i casi previsti a settimana. E’ quanto sostiene Zhong Nanshan, citato dal Global Times come massimo esperto cinese di malattie respiratorie.

L’annuncio è arrivato durante un forum scientifico nella città di Guangzhou, durante il quale l’esperto ha rivelato che presto saranno disponibili sul mercato due nuovi vaccini per contrastare la nuova variante. Altri 3 o 4 saranno invece approvati a breve, mettendo in luce, ancora una volta, l’efficacia della Cina nel campo della ricerca medica. "Nello sviluppo di vaccini più efficaci, siamo in anticipo rispetto agli altri Paesi”, ha detto Nanshan.

Pregliasco sulla variante XBB in Italia

La variante XBB è attesa anche in Italia, come sostiene Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università Statale di Milano.

Tuttavia, sarà "un rialzo non importante, probabilmente senza un impatto significativo in termini di casi gravi", spiega Pregliasco. “Noi al momento siamo in una fase decrescente perché abbiamo subito un'onda di risalita poco tempo fa".

Prossimamente, però, "un rialzo è possibile", con il calo dell'immunità ibrida, l'aumento del bacino dei vulnerabili al contagio e con la diffusione di mutanti trasmissibili.