Borsa Italiana oggi, azioni e listini deboli a Milano dopo la giornata nera di ieri

Apertura e mattinata debole per il mercato azionario italiano e in generale per tutte le Borse europee. I mercati azionari del Vecchio continente generalmente deboli dopo un avvio di seduta attorno alla parità, con il ritorno di parte dei timori che hanno affossato le Borse nella seduta di ieri: in un clima incerto, i listini di Parigi e Milano sono arrivati a cedere lo 0,7%, con Londra e Francoforte partite in calo dello 0,6%. In ribasso dello 0,4%, con Amsterdam che prosegue in lieve rialzo (+0,6%) spinta anche dai gruppi dei semiconduttori, forti sulle tensioni tra Cina e Stati Uniti.

Borse (Ansa)

Una situazione che è solo in parte migliorata nel corso della mattinata con quasi tutti i listini europei che alle 12 si sono stabilizzati intorno alla parità: Milano +0,03%, Londra -0,16, Parigi -014, Francoforte -0,06% e Amsterdam che continua ad essere la migliore con un +0,56%.

Continua a pesare la vicenda legata al tetto del debito degli Usa. Il rischio default degli Stati Uniti, se il Congresso non interverrà entro il primo giugno, fa tremare le borse mondiali.

Intanto in asial la Borsa di Hong Kong chiude la seduta con una pesante perdita vicina al 2% a causa dello stallo negoziale negli Usa tra il presidente americano Joe Biden e i repubblicani sull'innalzamento del debito, una vicenda su cui Fitch ha emesso il warning di possibile taglio del rating: l'indice Hang Seng cede l'1,93%, scivolando a 18.746,92 punti.