Bonus bebè 2025 da 1000 euro con la Carta nuovi nati: a chi spetta. C’è un limite Isee

Roma, 16 ottobre 2025 – C’è il bonus bebè da 1.000 euro nella Manovra economica varata dal Consiglio dei ministri ieri, 15 ottobre 2024.

Un documento che dovrà ora passare al vaglio delle Camere per l’approvazione entro fine anno. Ma le linee guida della Legge di bilancio sono tracciate. Per quanto riguarda il sostegno alla natalità con un provvedimento ribattezzato Carta nuovi nati. Ma chi ne avrà diritto? Come si farà richiesta?

La legge di bilancio per il 2025 prevede alcune misure di sostegno alla natalità e alle famiglie. Fra queste c’è il cosiddetto Bonus bebè, tecnicamente definito “Carta nuovi nati”.

Il provvedimento permetterà ai genitori dei bambini nati nel 2025 di ottenere un assegno di 1000 euro. Il bonus sarà assegnato per tutti i nuovi nati sia che essi siano primogeniti oppure secondo-terzogeniti (e così via). Una cifra che però non spetterà a tutte le neo mamme e neo papà. Il riconoscimento dei mille euro sarà infatti subordinato a un limite Isee.

Per poter ottenere i 1000 euro della Carta nuovi nati i neo genitori dovranno però avere un Isee (Indicatore della condizione socio economica) inferiore ai 40.000 euro. Un sostegno alla natalità rimodulato in modo differente rispetto al passato in cui il bonus arrivava a 1.900 euro per ogni nuovo nato (con Isee Inferiore ai 7.000 euro) andando a calare man mano che l’indicatore della condizione socio economica andava aumentando.

Non ci sono, naturalmente, ancora le linee guida per la richiesta del bonus bebè 2025. E’ però estremamente plausibile che le modalità saranno le medesime attuate sino ad ora per questo contributo: presentazione della domanda e della documentazione attraverso il sito Inps.

Oltre al Bonus bebé la Manovra 2025 “rafforza” inoltre il bonus destinato a supportare la frequenza di asili nido, escludendo le somme relative all'assegno unico universale dal computo dell'Isee.

Viene poi rifinanziata per il 2025 la carta "Dedicata a te", nella misura di 500 milioni. La carta consiste in un contributo una tantum di 500 euro solo per all'acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità. È destinata ai​ nuclei familiari composti da almeno tre persone con Isee non superiore ai 15mila euro. Nel computo delle detrazioni si terrà conto del numero dei familiari a carico: più numerosi sono i componenti della famiglia, maggiori sono gli spazi per le detrazioni fiscali.