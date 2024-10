Cosa c'è nella manovra 2025: più risorse per la sanità. Fisco, il taglio diventa strutturale

Roma, 16 ottobre 2024 - Una manovra con interventi da 30 miliardi per il 2025 con un approccio "serio e responsabile" e che prevede la conferma dei principali interventi varati lo scorso anno a partire dal taglio del cuneo fiscale e dalla riduzione a tre delle aliquote Irpef. Misure che diventano strutturali. Dopo un lungo confronto con banche e assicurazioni, il governo conferma che dal settore arriverà un contributo pari a 3,5 miliardi che saranno destinati al finanziamento della sanità. Dopo un Consiglio dei ministri durato circa un'ora e mezza, il governo ha dato il via libera alla

manovra riservandosi di illustrare nel dettaglio gli interventi in una conferenza stampa del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti prevista per stamattina alle 11.