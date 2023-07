Blackout dal Veneto alla Sicilia: perché salta la luce e cosa sta facendo E-distribuzione

Roma, 26 luglio 2023 - Caldo record, tempeste e blackout elettrico: perché? Come mai è saltata la luce dal Veneto alla rovente Sicilia? E quali sono gli investimenti previsti? Abbiamo rivolto 3 domande a E-distribuzione: ecco le risposte.

Caldo record, tempeste e blackout elettrici: perché?

"E-distribuzione ha avviato da diversi anni una collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica (DIAEE) dell’Università di Roma “La Sapienza” mirata allo studio degli effetti del cambiamento climatico sulle proprie reti elettriche e alle possibili contromisure da adottare tenuto anche conto degli asset esistenti.

La conclusione di questi studi ha mostrato come le eccezionali temperature estive e soprattutto, il loro protrarsi per giorni, in assenza di piogge (fenomeno della ondate di calore), porta i materiali isolanti utilizzati nei cavi elettrici interrati ad operare in condizioni anomale, con possibilità di guasti repentini estremamente più elevate rispetto agli altri periodi dell’anno.

Va segnalato che il cambiamento climatico in atto è responsabile anche di altri eventi negativi per le infrastrutture a rete, tra cui quella elettrica, essendosi negli anni intensificate, sia in numero che in entità, altre situazioni climatiche eccezionalmente avverse (temporali, nevicate, grandinate e intense raffiche di vento) che impattano in questo caso non sui cavi elettrici interrati, ma sulle linee aeree".

Caldo record, tempeste e blackout: perché salta la luce

Cosa state facendo perché non capiti di nuovo alla prossima ondata di calore?

"E-Distribuzione ha avviato un piano di interventi sulla rete a livello nazionale, basato anche su specifiche esigenze di ogni territorio, per aumentare il livello di resilienza delle infrastrutture rispetto a fenomeni esterni sempre più estremi come quelli registrati in questi giorni”.

A quanto ammontano gli investimenti sulle linee?

"Per quanto riguarda gli investimenti, E-Distribuzione ha investito circa 115 milioni di euro in Provincia di Catania negli ultimi 3 anni. Inoltre, grazie al PNRR sono previsti investimenti per 412 milioni in tutta la Sicilia di cui circa 225 per la Provincia di Catania”.