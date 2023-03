Benzina e diesel, incontro Governo-sindacati. Spiragli sullo sciopero

Per approfondire:

Roma, 13 gennaio 2023 - Tornano a salire i prezzi dei carburanti dei maggiori marchi, mentre c'è un lieve calo sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, dopo i ribassi dei giorni scorsi. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Q8 e Tamoil hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,817 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,819, pompe bianche 1,813), diesel a 1,871 euro/litro (-3, compagnie 1,872, pompe bianche 1,868). Benzina servito a 1,957 euro/litro (-4, compagnie 1,999, pompe bianche 1,873), diesel a 2,011 euro/litro (-4, compagnie 2,053, pompe bianche 1,926). Gpl servito a 0,787 euro/litro (-1, compagnie 0,798, pompe bianche 0,774), metano servito a 2,257 euro/kg (-33, compagnie 2,306, pompe bianche 2,218), Gnl 2,623 euro/kg (+42, compagnie 2,653 euro/kg, pompe bianche 2,601 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,904 euro/litro (servito 2,160), gasolio self service 1,953 euro/litro (servito 2,209), Gpl 0,896 euro/litro, metano 2,474 euro/kg, Gnl 2,742 euro/kg. I rappresentanti dei...