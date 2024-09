Banca d'Italia, un tour per spiegare l'economia

Proteggersi dalle truffe online, saper gestire le proprie finanze, tutelarsi nei rapporti con le banche: sono questi alcuni dei temi che verranno affrontati nel tour ‘In viaggio con la Banca d'Italia’, in programma da settembre a dicembre 2024. Le città che verranno toccate sono: Catania, Perugia, L'Aquila, Bolzano e Verona. Come di consueto, in ogni tappa si terranno un evento principale e uno o più eventi "laterali"; inoltre, la filiale locale della Banca d'Italia aprirà le sue porte ai cittadini in un "open day" con laboratori di educazione finanziaria e visite guidate, durante le quali si potranno conoscere meglio i servizi che l'istituto offre. La partecipazione a tutte le iniziative è gratuita e su prenotazione, e come sempre il pubblico potrà anche porre domande ai relatori nel corso degli eventi.

Primo evento, 18 e 19 settembre a Catania

L'evento principale della tappa catanese, il 19 settembre al Palazzo degli Elefanti, sarà dedicato all'economia del Sud: come sta andando, in base agli ultimi dati raccolti dalla Banca d'Italia nella sua attività di ricerca? E come farla crescere? Ne parlerà il Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, in un intervento al quale seguirà una tavola rotonda fra rappresentanti del mondo accademico e imprenditoriale.

Secondo evento, 8 e 9 ottobre a Perugia

A Perugia sarà protagonista la "finanza quotidiana": le scelte che facciamo nelle diverse fasi della vita quando usiamo il denaro, spendendolo, risparmiandolo, prendendolo in prestito o investendolo. Gestire bene i soldi richiede alcune conoscenze di base, e diffonderle è il compito di chi fa educazione finanziaria, come la Banca d'Italia. Ma a che livello è la cultura finanziaria degli italiani? Se ne parlerà nell'evento principale, al Palazzo dei Priori, l'8 ottobre.

Terzo evento, 14 e 15 novembre a Bolzano

Banche "in salute" e corrette verso i clienti: la Banca d'Italia lavora anche per questo, perché fra i suoi compiti ci sono mantenere la stabilità del sistema finanziario e tutelare chi usufruisce dei suoi servizi. Di stabilità e tutela si parlerà nell'evento principale della tappa di Bolzano, il 15 novembre all'Auditorium di via Dante; prima con un intervento della Vice direttrice generale della Banca d'Italia Alessandra Perrazzelli, poi con una tavola rotonda fra rappresentanti dell'istituto, docenti universitari ed esponenti del settore.

Quarto evento, 28 e 29 novembre a L'Aquila

Le banche e le società finanziarie possono operare in modo più rispettoso dell'ambiente? Sì, e la Banca d'Italia ha un ruolo in questa evoluzione, come Autorità che disciplina e supervisiona il sistema finanziario. L'evento principale nella tappa dell'Aquila sarà proprio il cammino verso un'economia e una finanza sostenibili; il 29 novembre, al Gran Sasso Science Institute Auditorium, interverrà il Governatore della Banca d'Italia e poi il tema sarà discusso in tavola rotonda da accademici e manager.

Ultimo evento, 5 e 6 dicembre a Verona

La moneta ha origini antichissime, e così la finanza, le cui prime tracce sono contratti di prestito su tavolette sumere di quattromila anni fa. La loro storia è una vera avventura, e sarà questo il tema dell'evento principale nella tappa di Verona, il 5 dicembre al Palazzo della Gran Guardia. All'evento interverrà la Vice direttrice della Banca d'Italia Chiara Scotti e, in seguito, il tema sarà oggetto di una tavola rotonda fra esponenti del mondo universitario e imprenditoriale.