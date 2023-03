Auto green, l'Europa: sì a e-fuel, no a biocarburanti. Esulta la Germania, Italia beffata?

Dal 2035 stop alla vendita di auto inquinanti (Ansa)

Sì ai carburanti sintetici (e-fuel), no ai biocarburanti. Sì alle richieste della Germania, non a quelle dell'Italia che però non dispera, anche se l'Europa chiude la porta. Stop ai motori endotermici dal 2035 Il compromesso della Germania Le richieste dell'Italia Cosa sono gli e-fuell Cosa sono i biocarburanti Beffa per l'Italia Gli interessi economici di Italia e Germania Strada tracciata Critiche al governo Meloni Il Governo: abbiamo salvato l'endotermico Giorgia Meloni e il cancelliere Olaf Scholz Scioperi e crisi, qui Berlino: Germania come Italia - Il podcast di Marcella Cocchi Auto green, ok del Consiglio Ue su zero emissioni. L'Italia si astiene Stop ai motori endotermici dal 2035 La vicenda è quella relativa alla decisione europea di porre fine, dal 2035, alla produzione di motori endotermici (diesel e benzina) a favore dell'elettrico. Un voto che aveva visto 4 Paesi contrari. Fra questi Italia e Germania (le altre erano Polonia e Bulgaria). Con 3 "No" il provvedimento non sarebbe passato. I tedeschi volevano una "deroga" per i motori alimentati a e-fuell. L'hanno ottenuta. Gli italiani anche i...