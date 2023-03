Assegno unico 2023: un mese di tempo per non perdere gli aumenti

Roma, 20 gennaio 2023 - Poco più di un mese di tempo per evitare di perdere gli aumenti previsti nel 2023 per l’assegno unico per i figli a carico. La data da cerchiare in rosso è quella del 28 febbraio: entro questo termine bisognerà presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il rinnovo dell’Isee. Chi non presenterà la domanda continuerà a ricevere d’ufficio la prestazione da parte dell’Inps, ma solo con gli importi minimi. Potranno, invece, presentare la domanda coloro che non hanno mai fruito dell’Assegno unico e quanti avevano, prima del 28 febbraio 2023, trasmesso una richiesta che non è stata accolta o che non è più attiva. Le domande possono essere presentate tramite: servizio online; Contact center; patronati; app INPS Mobile. Ma ecco, in particolare, quali sono gli aumenti previsti per quest’anno e le principali novità dell’assegno unico così come descritte nella legge finanziaria.

Assegno unico 2023

Le novità del 2023

A partire da quest’anno, è previsto un incremento del 50% dell’assegno unico nel primo anno di vita del figlio. Ma non basta. L’aumento è esteso fino al terzo anno di età compiuti (e con età pari o superiore a un anno) per le famiglie con almeno 3 figli e reddito Isee fino a 40mila euro. Attualmente per ciascun figlio minorenne è prevista la corresponsione di un assegno di 175 euro mensili, che spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro, e si riduce gradualmente per i redditi più alti fino a raggiungere un valore pari a 50 euro per Isee pari o superiore a 40.000 euro (o in mancanza di ISEE).

Di quanto aumenta l’Assegno Unico

Per ciascun minore, fino a primo anno di vita, è previsto un aumento degli importi spettanti che va, sulla base degli importi 2022, da 87,5 euro al mese nel caso di Isee inferiori a 15 mila euro a 25 euro al mese nel caso di Isee uguali o superiori a 40mila euro. Secondo quanto disposto, tale incremento verrebbe riconosciuto fino ai 3 anni compiuti, ma solo a partire dal terzo figlio in poi e per valori Isee fino a 40.000 euro: negli altri casi non sarà essere mantenuto ma si bloccherebbe al compimento del quarto anno di età.

Gli assegni per i figli disabili

Diventa strutturale l’assegno unico di 175 euro al mese per tutti i figli a carico con disabilità, indipendentemente dall’età: tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro, mentre per livelli di Isee superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un Iseee pari a 40.000 euro. Per i redditi superiori ai 40.000 euro l'importo rimane costante.

