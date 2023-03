Guida all'assegno unico 2023: i nuovi importi e come ottenere il rinnovo

Assegno Unico: raddoppiato l'importo fino a un anno

Roma, 12 gennaio 2023 - L’assegno Unico Universale cambia volto. Molte le novità previste nella legge Finanziaria, a partire dal primo gennaio di quest’anno. Il cambiamento più significativo è, ovviamente, quello relativo agli importi, con un incremento del 50% sull’assegno per il primo anno di vita del bambino. Ma gli aumenti non si fermano qui. C’è però da fare attenzione alle procedure: infatti per ottenere la maggiorazione per intero occorrerà rispettare alcune regole. Ecco una mini-guida pratica. A chi spetta L’assegno, che assorbe tutte le vecchie detrazioni per i figli a carico, è una misura che riguarda tutti i nuclei familiari. Ma l’importo erogato dall’Inps è strettamente collegato al reddito e, quindi, all’Isee. Come cambiano gli importi L'assegno unico viene aumentato del 50% per tutti per il primo anno di vita del bambino, e per tre anni per famiglie che hanno tre figli o più figli. Due i parametri da tenere in considerazione per il calcolo dell’assegno: l’Isee e l’età dei bimbi. Con un’eccezione: per i figli disabili non ci saranno limiti di età. Quest’ultima misura è stata resa strutturale proprio con la legge di bilancio. L'assegno va da un minimo di 50 euro al mese a un massimo di...