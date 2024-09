Italia paese di ascensori (vecchi): corso per tecnico manutentore, come candidarsi

Roma, 25 settembre 2024 – L’Italia è il secondo Paese al mondo, dietro solo alla Cina, per numero di ascensori, con circa un milione di impianti installati di cui almeno il 50% è in funzione da più di 30 anni. È facile dunque immaginare quali siano i problemi che questo comporta, come l’obsolescenza tecnologica e la necessità di interventi di riparazione e ammodernamento importanti. Per legge, la manutenzione degli ascensori deve essere affidata ad un tecnico che possieda uno specifico certificato di abilitazione alla manutenzione degli ascensori. Questo certificato è rilasciato solo dalle Prefetture in seguito all’esito favorevole di una prova d’esame teorico-pratica, che deve essere sostenuta davanti a una commissione esaminatrice.

Il corso di formazione

In quest’ottica, la Schindler School ha aperto le candidature per partecipare a un corso formativo gratuito post diploma Ifts per tecnico ascensorista, in collaborazione con Gi Group e Fondazione Mobilita Its Academy di Milano, con il patrocinio di Assolombarda, giunto quest’anno alla sua seconda edizione. Venerdì 27 settembre, in occasione dell’open day di presentazione del corso, la sede Schindler di Concorezzo aprirà le sue porte a tutti coloro che fossero interessati ad approfondire più da vicino il programma formativo del nuovo ciclo di corsi che partirà ufficialmente lunedì 21 ottobre. Il programma è indirizzato a 16 tra ragazzi e ragazze diplomati (o studenti che abbiano concluso il quarto anno di istituto superiore), under 25, provenienti da 6 regioni: oltre alla Lombardia, da quest’anno anche Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige, Piemonte e Liguria.

Carenza di offerta

Il ruolo del manutentore è ovviamente fondamentale per il mantenimento del corretto funzionamento e delle condizioni di sicurezza degli ascensori, ma si tratta di un mestiere poco noto, che fino a qualche tempo fa si tramandava di padre in figlio. Oggi, coi giovani che si accostano sempre meno a professioni di tipo tecnico, quello del manutentore di ascensori è diventato un profilo raro da trovare sul mercato del lavoro ed estremamente ricercato dalle aziende specializzate.

Le mansioni

Il manutentore provvede, periodicamente, almeno due volte l’anno come prescritto dalla normativa, a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici, a verificare l’integrità e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, oltre a svolgere le operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti. Sostituisce i componenti guasti o logori ed esegue interventi di riparazione. A ogni tecnico in particolare viene assegnata una zona di competenza, il che consente di instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione coi clienti.