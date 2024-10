Apertura Borsa Italiana 29 ottobre 2024: FTSE MIB in rialzo, focus su dati macro e trimestrali

La Borsa Italiana apre la seduta del 29 ottobre 2024 in territorio positivo, in linea con le altre piazze europee. Il FTSE MIB, principale indice di Piazza Affari, segna un rialzo dello 0,42% nelle prime fasi di contrattazione.

Contesto macroeconomico

L'ottimismo degli investitori è supportato da diversi fattori:

Il miglioramento della fiducia dei consumatori in Germania, con l'indice GFK di novembre salito a -18,3 punti dai precedenti L'attesa per i dati macro in arrivo dagli Stati Uniti, tra cui l'indice Case-Shiller sui prezzi delle case e la fiducia dei consumatori. La resilienza dell'economia globale, che continua a mostrare segnali positivi nonostante le incertezze geopolitiche.

Titoli sotto i riflettori

Diversi titoli attirano l'attenzione degli investitori in apertura:

Saipem : Goldman Sachs ha comunicato una partecipazione potenziale del 5,5% nel capitale della società.

: Goldman Sachs ha comunicato una partecipazione potenziale del 5,5% nel capitale della società. Eni: il colosso energetico prevede di raccogliere 2,5 miliardi di euro da ulteriori cessioni nel 2025.

il colosso energetico prevede di raccogliere 2,5 miliardi di euro da ulteriori cessioni nel 2025. Moncler e Campari : entrambe le società riuniscono i rispettivi CdA per l'approvazione dei conti del terzo trimestre 2024.

: entrambe le società riuniscono i rispettivi CdA per l'approvazione dei conti del terzo trimestre 2024. Unicredit: la banca ha comunicato di aver acquistato, nell'ambito del programma di buyback, azioni proprie per l'1,71% del capitale sociale.

Apertura della Borsa Italiana

Analisi tecnica del FTSE MIB

Il future sul FTSE MIB con scadenza dicembre 2024 mostra una situazione tecnica costruttiva nel breve termine. Dopo aver toccato un minimo a 34.515 punti nella seduta precedente, l'indice ha recuperato terreno portandosi in area 34.850.

Gli analisti identificano:

Resistenza chiave : 35.100 punti, il cui superamento potrebbe innescare un nuovo impulso rialzista.

: 35.100 punti, il cui superamento potrebbe innescare un nuovo impulso rialzista. Supporto importante: area 34.400-34.350 punti, da monitorare per eventuali correzioni.

Prospettive e fattori da monitorare

Gli operatori restano cauti, in attesa di sviluppi geopolitici, in particolare riguardo alle tensioni in Medio Oriente e decisioni delle banche centrali sui tassi d'interesse. Anche l’andamento dei risultati trimestrali delle società quotate è un fattore che viene tenuto in alta considerazione.

La giornata sarà caratterizzata anche dalla pubblicazione di importanti dati macroeconomici, tra cui la bilancia commerciale extra-UE dell'Italia e gli indici di fiducia dei consumatori in Europa e Stati Uniti.

L’apertura positiva della Borsa Italiana riflette dunque un cauto ottimismo degli investitori, sostenuto da dati macro incoraggianti e dall'attesa per i risultati societari. Tuttavia, la volatilità potrebbe rimanere elevata a causa delle numerose variabili in gioco sul fronte economico e geopolitico.