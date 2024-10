“Volkswagen vuole chiudere almeno 3 stabilimenti in Germania e tagliare decine di migliaia di posti di lavoro”

Roma, 28 ottobre 2024 - Choc in Germania: Volkswagen chiuderà almeno tre fabbriche e taglierà decine di migliaia di posti di lavoro in Germania, secondo quanto annunciato dal Comitato aziendale del principale gruppo automobilistico europeo, che parla di uno "storica" piano sociale volto a "sanare" i siti produttivi. Il piano prevede anche la riduzione di tutti gli stipendi del 10% e il congelamento nel 2025 e nel 2026, si legge in un comunicato, parlando anche di trasferimenti all'estero di molte attività e reparti del gruppo attualmente con sede in Germania. La notizia conferma l'anticipazione di Bloomberg News.

"È una profonda pugnalata al cuore" dei lavoratori della Volkswagen: così il sindacato IG Metall ha contestato e respinto i piani di chiusura degli impianti, definiti "inaccettabili". Il sindacato ha minacciato conseguenze. "Questi piani aggressivi del consiglio di amministrazione non sono in alcun modo accettabili e rappresentano una rottura con tutto ciò che abbiamo sperimentato in azienda negli ultimi decenni", ha affermato il responsabile distrettuale dell'IG Metall Thorsten Gröger. Secondo il Consiglio di fabbrica del Gruppo, il gruppo sta pianificando la chiusura di almeno tre siti in Germania e il taglio di decine di migliaia di posti di lavoro.

Particolarmente a rischio sarebbe lo stabilimento di Osnabrueck, che di recente ha perso una commessa sperata da Porsche. La Volkswagen impiega circa 120.000 persone in Germania, di cui circa la metà a Wolfsburg. Il marchio VW gestisce un totale di dieci stabilimenti in Germania, di cui sei in Bassa Sassonia, tre in Sassonia e uno in Assia. A settembre, VW ha cancellato il programma di sicurezza del lavoro in vigore da oltre 30 anni.