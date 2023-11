Arriva Luna, la nuova piattaforma di gioco firmata Amazon

È arrivata anche in Italia Luna, la piattaforma di gioco firmata Amazon che si affianca a Xbox Game Pass, PlayStation Plus e a tante altre. Si tratta anche in questo caso di un cloud gaming in streaming, ossia un tipo di servizio che permette agli utenti che si abbonano di accedere a un catalogo di videogiochi semplicemente attraverso una connessione a internet, senza acquistare il gioco o scaricarlo sulla propria console.

Come funziona?

Amazon Luna permette di giocare ai videogiochi senza la necessità di download e installazione. Basta collegarsi a luna.amazon.it, effettuare il login con il proprio account Amazon Prime o attivando uno degli abbonamenti proposti, e iniziare a utilizzare il servizio. In sostanza, serve soltanto una connessine stabile a banda larga o ultralarga cablata o wireless. Si può accedere alla piattaforma da qualsiasi dispositivo supportato. Attualmente, Amazon include nella lista di device i vari prodotti Fire TV, le Smart TV, i tablet Fire oltre a PC, Mac e Chromebook e dispositivi mobili con Android, iPhone e iPad.

Le dirette su Twitch

Una novità: Luna potrà essere collegato all’account Twitch e trasmettere in diretta mentre giochi. La configurazione della trasmissione si effettua direttamente dall’applicazione di Luna, cliccando sul pulsante “Trasmetti”, disponibile nella barra di navigazione.

Quanto costa l’abbonamento?

Il catalogo di Amazon Luna è suddiviso in vari canali ad abbonamento che differiscono per prezzo, giochi e altri vantaggi. I clienti già abbonati a Prime hanno accesso a un'offerta molto limitata di contenuti, chiamata Prime Gaming. Ne fanno parte i game Fortnite, Qube 10th Anniversary, Tiny Land, Trackmania, Ride 4, Encodya e Get Packed: Couch Chaos. Gli altri abbonamenti si suddividono in: Luna+, a 9,99 euro al mese: è una libreria che include al momento 100 giochi. L’elenco comprende titoli di vario genere e adatti a tutti i gusti. Poi, Ubisoft+, a 17,99 euro al mese. Infine, Jackbox Games – 4,99 euro al mese: si tratta di una selezione che include vari party game adatti per una serata in compagnia.

Alcuni titoli

Il catalogo di Amazon Luna include un vasto assortimento di titoli giochi, nel dettaglio: Prime Gaming: Ride 4, Get Packed: Couch Caos; Fortnite; Encodya; Trackmania Starter Access; QUBE – 10th Anniversary; Tiny Lands. I titoli di questo abbonamento cambieranno a rotazione. Luna+: tra i titoli migliori, Team Sonic Racing e lo sparatutto in terza persona Control, assieme a diversi capitoli della gloriosa serie di azione Yakuza, al sempre molto giocato Batman: Arkham Knight e al survival horror Resident Evil 2 Remake. Spazio anche al mondo dei giochi indipendenti con il gioco platform Guacamelee! e il gioco a enigmi e rompicapi con visuale in prima persona Q.U.B.E. Nel lungo elenco si può segnalare anche Lego DC Super Villains. Ubisoft+: include titoli recenti della serie Assassin's Creed incluso anche Mirage ma anche Avatar: Frontiers of Pandora e vari capitoli delle serie Far Cry e Rainbow Six.