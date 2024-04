AI, innovazione utile alle banche e ai loro clienti

Villois

efficientamento è stato tra i principali fattori della crescita della redditivitá bancaria. Tra le dinamiche più rilevanti di questo efficientamento, i massicci investimenti in innovazione tecnologica, che hanno migliorato non solo la redditività ma anche e soprattutto i servizi al clientela. Ora le applicazioni dell’AI, l’intelligenza artificiale, consentiranno di migliorare le mansioni del capitale umano. Saranno espresse attraverso piattaforme per la gestione dei processi del credito, ideate e sviluppate per supportare gli operatori del settore dei servizi finanziari nel processo di trasformazione digitale, assicurando la copertura dell’intero ciclo dei processi di credito al consumo, dall’origine al post-vendita sino all’estinzione dei rapporti.

L’assistente virtuale è ormai inserito nelle funzioni online e la sua attività h24 consente di interconnettersi con il cliente in ogni momento. L’AI rappresenta il passo successivo per abbinare il rapporto tra persone a quello della tecnologia intelligente, in modo da aumentare la disponibilità di tempo per i bisogni degli utenti.

La nuova tecnologia aiuterà anche nella trasparenza, componente sempre più essenziale per tutelare sia la banca che soprattutto il cliente. Quanto l’AI possa poi incrementare la redditività è, almeno per ora, difficile da stabilire: certamente l’efficientamento di mansioni e funzioni sono stati e saranno componente essenziale per valorizzare finanziariamente ogni tipo di impresa. Le banche rappresentano un elemento insostituibile per favorire la crescita: renderle ulteriormente efficienti e redditizie, le renderà ulteriormente fondamentali per sostenere imprese e famiglie.