Termini e Condizioni del Servizio/ Informativa Newsletter

Condizioni del Servizio

Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni del Servizio per:

“Condizioni del Servizio” o “Condizioni” o “Contratto” si intende il presente documento;

o o si intende il presente documento; “Contenuti” si intende il significato di cui all’art. 8 delle Condizioni;

si intende il significato di cui all’art. 8 delle Condizioni; “ Credenziali ” si intende il significato di cui all’art. 4 delle Condizioni;

” si intende il significato di cui all’art. 4 delle Condizioni; “Data di Efficacia” si intende la data indicata al successivo articolo 4 delle presenti Condizioni;

si intende la data indicata al successivo articolo 4 delle presenti Condizioni; “Dati” , si intendono i dati personali dell’Utente;

, si intendono i dati personali dell’Utente; “Fornitore del Servizio” o “Fornitore” , si intende la società Robin S.r.l.con sede legale in Bologna, Via Enrico Mattei 106, Codice Fiscale e Partita IVA 12741650159 , direzione.generale@monrif.net;

o , si intende la società Robin S.r.l.con sede legale in Bologna, Via Enrico Mattei 106, Codice Fiscale e Partita IVA 12741650159 “Parte” , si intende singolarmente il Fornitore del Servizio o l’Utente;

, si intende singolarmente il Fornitore del Servizio o l’Utente; “Parti” , si intendono, collettivamente, il Fornitore del Servizio e l’Utente;

, si intendono, collettivamente, il Fornitore del Servizio e l’Utente; “Sito/i” , si intendono i siti internet agli indirizzi www.quotidiano.net; www.ilrestodelcarlino.it; www.la nazione.it; www.ilgiorno.it e www.iltelegrafolivorno;

, si intendono i siti internet agli indirizzi www.quotidiano.net; www.ilrestodelcarlino.it; www.la nazione.it; www.ilgiorno.it e www.iltelegrafolivorno; “Servizio” , si intende il servizio fornito su richiesta dell’Utente dal Fornitore meglio descritto nel successivo articolo 3 delle presenti Condizioni del Servizio;

, si intende il servizio fornito su richiesta dell’Utente dal Fornitore meglio descritto nel successivo articolo 3 delle presenti Condizioni del Servizio; “Scheda di Registrazione”: si intende il significato di cui all’art. 4 delle Condizioni;

si intende il significato di cui all’art. 4 delle Condizioni; “Utente”, si intende il soggetto che, previa corretta registrazione dei propri Dati ed accettazione delle presenti Condizioni, usufruisce del Servizio.

Ambito di applicabilità delle Condizioni del Servizio

Le presenti Condizioni disciplinano la fruizione del Servizio.

È facoltà del Fornitore integrare le Condizioni del Servizio o derogarvi attraverso apposite eventuali condizioni particolari che potranno essere proposte all’Utente all’atto della richiesta di determinati servizi e/o contenuti aggiuntivi rispetto alle presenti Condizioni. Le Condizioni potranno, inoltre, disciplinare, laddove espressamente richiamate, ogni ulteriore servizio fornito dal Fornitore direttamente o attraverso piattaforme gestite anche da soggetti terzi. In caso di contrasto tra le presenti Condizioni e quelle particolari, le condizioni particolari prevarranno.

Il Fornitore si riserva la facoltà di modificare le Condizioni del Servizio e, se previste, le condizioni particolari in presenza di giustificati motivi, incluse a titolo esemplificative esigenze di business.

In caso di modifica delle Condizioni del Servizio e/o delle eventuali condizioni particolari, il Fornitore ne darà comunicazione all’Utente utilizzando l’indirizzo e-mail e/o il numero di cellulare da questi forniti all’atto di registrazione o a mezzo di apposite comunicazioni da visualizzare sui Siti o sulle piattaforme utilizzate per l’erogazione del Servizio. L’Utente potrà rifiutare tali modifiche e manterrà la possibilità di recedere dal Contratto in qualunque momento.

Oggetto del Contratto

Il presente Contratto ha per oggetto la fornitura del Servizio da parte del Fornitore a favore dell’Utente.

Il Servizio consente all’Utente di:

ricevere la newsletter di Qn Economia sul proprio indirizzo email fornito in fase di registrazione

L’accesso al Servizio è subordinato all’accettazione delle presenti Condizioni e alla prestazione da parte dell’Utente del proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte del Fornitore (ricezione della newsletter) di cui all’apposita Informativa Privacy, fornita all’Utente ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE e del Codice della Privacy modificato dal D.Lgs. 101/2018 e disponibile al link https://www.monrif.it/privacy-robin/ (“Informativa Privacy”), specificamente visionata ed alla quale ha prestato specifici consensi in relazione alle specifiche finalità, che costituisce a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

L’accettazione dei termini e delle condizioni di servizio è condizione essenziale per completare la registrazione al servizio. Se l’Utente porterà a termine la registrazione, potrà essere considerata valida la sua accettazione ai termini e condizioni del servizio. Il Servizio è offerto dal Fornitore all’Utente in via non esclusiva. Il Fornitore potrà avvalersi anche di società terze per l’erogazione del Servizio. Le società terze nel caso in cui trattino dati personali dell’Utente per conto del Fornitore saranno opportunamente nominate Responsabili ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016.

Il download dei contenuti che potrebbero essere oggetto del Servizio è possibile solo nei limiti permessi dal Fornitore.

Attivazione del Servizio

Il Servizio può essere attivato registrandosi sul Sito www.quotidiano.net. Ai fini della registrazione e della successiva fruizione di quanto previsto all’art. 3, l’Utente deve fornire il proprio indirizzo email nell’apposito spazio indicato al fine di tale operazione, prendere visione ed accettare l’Informativa Privacy del Fornitore e prendere visione e accettare le presenti Condizioni del Servizio. La mancata accettazione delle presenti Condizioni del Servizio e dell’Informativa Privacy comportano la mancata possibilità di fruizione di quanto previsto dal Servizio.

La richiesta dell’Utente di attivazione del Servizio – inoltrata dall’Utente al Fornitore del Servizio con le modalità sopra indicate – equivale a proposta contrattuale. La proposta si intenderà accettata ed il Contratto concluso al momento di attivazione del Servizio richiesto da parte del Fornitore (la “Data di Efficacia”).

Il Fornitore darà conferma all’Utente dell’avvenuta attivazione del Servizio mediante risposta positiva/negativa a seguito dell’azione di attivazione.

Durata del Servizio e recesso

Il presente Contratto è a tempo indeterminato a decorrere dalla Data di Efficacia.

Il Fornitore ha diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, cliccando sul link di disattivazione del servizio presente nel footer di ogni newsletter inviata.

L’Utente prende atto che il Servizio non comporta il pagamento in denaro, pertanto il recesso dell’Utente non comporta alcun obbligo di rimborso di corrispettivi a carico del Fornitore.

Cessazione del Servizio

Il Fornitore sarà legittimato a sospendere ovvero cessare la fornitura del Servizio, con efficacia immediata, senza bisogno di alcuna comunicazione e senza alcun rimborso e/o indennizzo dovuto all’Utente, in caso di inosservanza da parte dell’Utente delle presenti Condizioni, fatto salvo in ogni caso il diritto da parte del Fornitore di agire per il risarcimento dei danni.

Inoltre, il Servizio cessa immediatamente in caso di revoca del consenso da parte dell’Utente al trattamento dei propri dati personali da parte del Fornitore di cui all’Informativa Privacy e con le modalità descritte nell’Informativa Privacy. Pertanto, in tal caso, l’Utente non potrà pretendere l’esecuzione del Servizio da parte del Fornitore, né avrà diritto a indennizzi o risarcimenti.

Informativa sul trattamento dei dati personali dell’Utente

L’Utente, utilizzando il Servizio, prende atto del trattamento dei propri dati personali da parte del Fornitore, che avverrà in conformità e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché alle disposizioni previste dalla Informativa Privacy disponibile all’indirizzo https://www.monrif.it/privacy-robin/

Proprietà intellettuale

L’Utente riconosce e prende atto che le informazioni, le notizie e, in generale, i contenuti ricevuti dal Fornitore in esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto (“Contenuti”), sono protetti dalla Legge sul Diritto d’Autore e, pertanto, sono oggetto di diritti di proprietà intellettuale ed industriale di titolarità esclusiva del Fornitore e/o dei fornitori del medesimo. I Contenuti non potranno – in tutto o in parte, in via definitiva o temporanea- essere trasferiti ad altri soggetti né essere concessi in sublicenza.

L’Utente, è pertanto autorizzato a visualizzare e consultare i Contenuti e ad utilizzare le predette, informazioni, notizie e contenuti, per scopi privati e per uso esclusivamente personale e in nessun caso a fini commerciali. In particolare, l’Utente non potrà in nessun caso distribuire, comunicare al e mettere a disposizione del pubblico, cedere a terzi, commercializzare, sfruttare economicamente in altro modo, in tutto o in parte, i Contenuti ovvero, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, copiare, riprodurre, pubblicare, ripubblicare integralmente i Contenuti, archiviare o memorizzarli per consentire l’accesso a terze persone, modificare, creare riassunti, estratti o altre opere derivate dai Contenuti, creare un database in formato elettronico o in qualsiasi altra forma utile per la conservazione di tutti o parte dei Contenuti, mettere in circolazione rendendo accessibile a terzi copie anche digitali dei Contenuti anche mediante l’uso di strumenti informatici, fotocopiare o scansionare copie dei Contenuti e/o estratti di essi, eliminare il copyright o il marchio commerciale da qualsiasi tipo di Contenuto. Sono altresì vietati la riproduzione e qualsiasi altro uso dei marchi e di ogni altro segno distintivo di cui è titolare e/o usa il Fornitore.

La violazione dei presenti obblighi comporta la risoluzione immediata del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.

Garanzie

Il Fornitore del Servizio si impegna per tutto il periodo di validità del Contratto a porre in essere quanto nella propria disponibilità, senza obbligo di risultato, al fine di garantire la funzionalità del Servizio.

Tuttavia, l’Utente prende atto, riconosce e accetta che in nessun caso, il Fornitore potrà essere considerato responsabile nel caso in cui il Servizio dovesse risultare temporaneamente indisponibile e/o inaccessibile e che nel corso della durata del presente Contratto potranno verificarsi interruzioni per manutenzione e/o interventi tecnici che, per quanto possibile e salvo causa di forza maggiore, verranno comunicati all’Utente, il quale non avrà, per tale ragione, alcun diritto ad indennizzo, risarcimento o altro.

L’Utente dichiara e garantisce di essere un consumatore ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3 del Codice del Consumo e di essere maggiorenne. L’Utente dichiara e garantisce altresì che i dati dallo stesso forniti per l’esecuzione del Contratto sono corretti e veritieri e si impegna ad aggiornarli ogniqualvolta si renda necessario.

Limitazioni di responsabilità

Nonostante la professionalità con cui il Fornitore cura la redazione e l’aggiornamento dei propri contenuti, è possibile che gli stessi contengano errori ovvero non siano aggiornati. Pertanto, l’Utente è il solo responsabile in relazione a qualsivoglia attività intrapresa con l’utilizzo dei dati, delle informazioni, delle notizie e dei contenuti forniti dal Fornitore con il Servizio.

Nei limiti consentiti dall’art. 1229 del codice civile, e salvo per il caso di inadempimento del Fornitore, è esclusa ogni responsabilità del Fornitore del Servizio e/o dei suoi aventi causa per i danni diretti ovvero indiretti comunque subiti dall’Utente o da terzi in conseguenza della utilizzazione del Servizio e/o dei dati, notizie, informazioni e, in generale, dei contenuti diffusi dal Fornitore del Servizio in esecuzione delle presenti Condizioni del Servizio.

Inoltre, il Fornitore non assume alcuna responsabilità in ordine alla eventuale impossibilità di accedere a e/o utilizzare in tutto o in parte il Servizio e/o alla eventuale interruzione e/o malfunzionamento del Servizio conseguente a cause di forza maggiore tra cui, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, i sabotaggi, gli incendi, la pandemia, l’epidemia, le alluvioni, i terremoti, gli scioperi, il difettoso funzionamento dei Servizi conseguente al non corretto funzionamento delle linee telefoniche, elettriche e di reti mondiali e/o nazionali, quali, a mero fine esemplificativo e non esaustivo, guasti, sovraccarichi, interruzioni.

Per qualsiasi problematica concernente il regolare funzionamento del Servizio, l’Utente potrà contattare il Fornitore al seguente indirizzo Via Mattei, 106 – Bologna o a mezzo e–mail all’indirizzo sottoscrizioni@monrif.net.

Responsabilità dell’Utente per l’utilizzo del Servizio

L’Utente è il solo responsabile dell’utilizzo del Servizio.

L’Utente è autorizzato a fruire del Servizio esclusivamente ad uso personale, non collettivamente o con scopo di lucro, e si assume la piena responsabilità per ogni uso non autorizzato tra cui, a puro titolo esemplificativo, la diffusione dei contenuti tramite mail e siti di file sharing o la redazione di Rassegne Stampa.

Inosservanza delle presenti Condizioni

L’Utente manleverà e terrà indenne il Fornitore da qualsiasi responsabilità e/o danno e/o costo e/o spesa da essa subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, in conseguenza dell’inadempimento dell’Utente agli obblighi previsti dalle presenti Condizioni.

Divieto di cessione

Il presente Contratto ed i Servizi allo stesso relativi e conseguenti hanno natura strettamente personale e, conseguentemente, l’Utente non ha il diritto di cederli, in tutto ovvero in parte, in qualsiasi modo, direttamente e/o indirettamente, ovvero di conferirli a terzi, senza il preventivo ed esplicito consenso scritto del Fornitore del Servizio.

Tolleranze – nullità

L’eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti dell’altra posti in essere in violazione delle previsioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti da disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni ivi previsti.

L’eventuale nullità e/o invalidità, in tutto ovvero in parte, di uno o più articoli, non travolge gli altri articoli contenuti nel presente Contratto i quali, conseguentemente, dovranno quindi ritenersi pienamente validi ed efficaci.

Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto, dovrà essere effettuata dall’Utente per iscritto e si intenderà valida ed efficace all’intervenuto ricevimento della stessa presso il seguente indirizzo del Fornitore del Servizio: Robin. – Via Enrico Mattei 106, 40138 Bologna; sottoscrizioni@monrif.net.

Codice Etico L’Utente si impegna, nei rapporti con il Fornitore, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel rispettivo Codice Etico quale parte integrante del modello adottato ex D. Lgs 231/01 e pubblicato all’indirizzo www.monrif.it/codice-etico-robin, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico, che sia riconducibile alla responsabilità dell’Utente, sarà facoltà del Fornitore di risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, le presenti Condizioni a mezzo di semplice comunicazione scritta, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l’Utente dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, il Fornitore e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice di Etico.

Legge applicabile e foro competente

Le presenti Condizioni sono disciplinate dalla legge italiana.

I consumatori residenti in Italia possono promuovere azioni in giudizio per ogni eventuale controversia originata dalle presenti Condizioni o ad esse connesse o derivanti, dinanzi al tribunale del luogo di residenza o domicilio del consumatore (l’Utente), sito sul territorio italiano.

L’Utente potrà rivolgersi ad un Organismo di risoluzione alternativa delle controversie (“ODR”) tramite la piattaforma predisposta dalla Commissione Europea On-line Dispute Resolution https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=IT: tramite tale piattaforma l’Utente potrà consultare l’elenco degli ODR, trovare il link al loro relativo sito ed avviare in caso la procedura di risoluzione on-line della controversia venutasi a creare. L’indirizzo email del Fornitore che l’Utente dovrà inserire sul portale ODR è il seguente: recesso@monrif.net

***

L’Utente, dopo aver preso visione delle presenti Condizioni che regolano il rapporto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., di aver letto, accettato e approvato specificamente le seguenti clausole delle Condizioni: Art. 5 Durata del Servizio e recesso; Art. 6 Cessazione del Servizio; Art. 10 Limitazioni di responsabilità; Art. 11 Responsabilità dell’Utente per l’utilizzo del Servizio; Art. 12 Inosservanza delle presenti Condizioni; Art. 16 Codice Etico.

Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy D.lgs. 196/2003 come recentemente modificato dal D.Lgs. 101/2018

1.Premessa

Per Robin S.r.l. (di seguito, anche solo il “Titolare”) la tua privacy e la sicurezza dei tuoi dati personali sono particolarmente importanti, per questo li raccogliamo e li trattiamo con la massima cura e attenzione, adottando al contempo specifici accorgimenti tecnici e strutturali per garantire la piena sicurezza del trattamento.

Ti informiamo, quindi, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (“Regolamento”) e del Codice della Privacy come modificato dal D.Lgs. 101/2018 (“Codice”) e complessivamente anche “Normativa” che il trattamento dei tuoi dati personali avviene secondo modalità adeguate a garantire sicurezza e riservatezza, ed è effettuato, usando supporti cartacei, informatici e/o telematici, secondo quanto dettagliato nella presente informativa.

2.Definizioni

Dato personale: si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Trattamento: si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Categorie particolari di dati personali: si intendono i dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

Titolare del trattamento: si intende la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

Responsabile del trattamento: si intende la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento.

3.Titolare del trattamento

Il trattamento dei tuoi dati personali è effettuato da Robin S.r.l. con sede in via Enrico Mattei n. 106, 40138 Bologna (Italia), in qualità di Titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE.

Per qualunque richiesta legata al trattamento dei tuoi dati personali puoi contattare il Titolare all’indirizzo sopra riportato specificando l’oggetto della richiesta.

Il Titolare ha individuato e nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati (anche “Data Protection Officer” o “DPO”) contattabile ai seguenti recapiti: dpo@monrif.net o Ufficio Data Protection Officer c/o Robin S.r.l. via Enrico Mattei n. 106, 40138 Bologna (Italia).

4.Tipologia dei Dati e Finalità di trattamento

I dati personali che il Titolare tratta sono quelli che ci fornisci volontariamente in relazione all’iscrizione alla nostra community, raccolti direttamente dal modulo di iscrizione da te compilato presente sul sito www.quotidiano.net oppure mediante importazione dai profili social collegati, secondo anche quanto disciplinato dai termini e condizioni del servizio.

Il Titolare può quindi raccogliere dati personali identificativi, limitatamente al tuo indirizzo mail e password inseriti nell’apposito modulo sopra citato o importati dai social network.

I dati personali, una volta raccolti, sono trattati per le seguenti finalità:

Finalità Esecuzione, gestione e/o adempimento di obblighi contrattuali come derivanti dall’accettazione dei termini e condizioni per poter usufruire del servizio.

Base Giuridica

I trattamenti posti in essere per queste finalità sono necessari per dare esecuzione al contratto tra le parti, e non necessitano di uno specifico consenso da parte dell’interessato.

Finalità Adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative nazionali od europee, ovvero a disposizioni impartite da Autorità e da Organi di Vigilanza e Controllo.

Base Giuridica

I trattamenti posti in essere per queste finalità sono necessari per dare esecuzione al contratto tra le parti, e non necessitano di uno specifico consenso da parte dell’interessato.

Finalità Inviarti comunicazioni commerciali relative a promozioni e/o altre offerte, nell’interesse del Titolare del Trattamento o di altre Società collegate al Titolare del Trattamento.

Base Giuridica

I trattamenti posti in essere per queste finalità si basano sul consenso fornito dall’interessato.

I tuoi dati personali sono trattati da personale del Titolare, specificamente autorizzato ai sensi dell’art. 4, comma 10 del Regolamento e designati ex art. 2 quaterdecies del Codice Privacy, che tratta dati dietro precise indicazioni da parte del Titolare del trattamento.

5.Obbligatorietà o facoltatività del conferimento dei dati

Ferma restando la libertà nel conferimento dei dati personali da parte dell’interessato, si fa presente che la mancata comunicazione dei dati richiesti per tutte le finalità di cui sopra, comporterà l’impossibilità per il Titolare di fornire il proprio servizio, essendo lo stesso subordinato al trattamento dei dati dell’interessato per le finalità di cui al paragrafo che precede.

Di converso, la mancata prestazione del consenso alla finalità di trattamento sub. Par. 4, lettera c) impedisce il perfezionarsi del contratto con il Titolare relativo alla fruizione del servizio.

6.Comunicazione e diffusione dei dati

I tuoi dati personali potranno essere, inoltre, comunicati a società facenti parte del Gruppo Monrif e/o a soggetti terzi di cui ci avvaliamo per fornire i nostri servizi; tali soggetti sono stati da noi adeguatamente selezionati e offrono idonea garanzia del rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali. Questi soggetti sono nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, e sono tenuti a svolgere le loro attività secondo le specifiche istruzioni impartite dal Titolare e sotto il suo controllo.

Tali soggetti terzi possono appartenere alle seguenti categorie: internet provider; società specializzate in servizi IT; società che svolgono attività di marketing; società specializzate in ricerche di mercato e nell’elaborazione dati. Un elenco specifico ed aggiornato di tali soggetti è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento, e consultabile a richiesta dell’interessato.

I tuoi dati potranno, inoltre, essere trasmessi alle forze di polizia e alla autorità giudiziaria e amministrativa, in conformità alla legge, per l’accertamento e il perseguimento di reati, la prevenzione e la salvaguardia dalle minacce alla pubblica sicurezza, nonché per consentire al Titolare di esercitare o tutelare un diritto proprio o di terzi innanzi alle competenti autorità, nonché per altre ragioni connesse alla tutela dei diritti e delle libertà altrui, in conformità con quanto stabilito anche dall’art. 2-sexies del D. Lgs 101/2018. 6.1 Trasferimento dati extra-EU

Alcuni dei soggetti terzi potrebbero avere sede in Stati non appartenenti all’Unione Europea, Stati che tuttavia offrono un livello adeguato di protezione dei dati, per come stabilito da apposite decisioni della Commissione Europea.

Il trasferimento dei tuoi dati personali verso soggetti terzi residenti o localizzati in Stati che non appartengono all’Unione Europea e che non assicurino livelli di tutela adeguati saranno eseguiti, solo con il tuo consenso o previa conclusione tra Robin S.r.l. e detti soggetti di specifici accordi, contenenti clausole di salvaguardia e garanzie appropriate per la protezione dei tuoi dati personali cosiddette “clausole contrattuali standard”, anch’esse approvate dalla Commissione Europea, ovvero qualora il trasferimento sia necessario alla conclusione ed esecuzione di un contratto fra te e il Titolare o per la gestione delle tue richieste.

7.Data Retention

Ti informiamo che i tuoi dati saranno conservati per un periodo di tempo limitato, che varia in funzione del tipo di attività di trattamento e delle specifiche finalità dello stesso, per come di seguito esemplificato:

dati raccolti nel contesto della fruizione di servizi offerti dal Titolare: questi dati vengono conservati fino alla cessazione del servizio o alla cancellazione dell’iscrizione al servizio da parte dell’interessato; dati forniti per attività di comunicazioni commerciali, sondaggi d’opinione e ricerche di mercato: fino alla richiesta da parte dell’utente di interruzione dell’attività e comunque entro 2 anni dall’ultima interazione di qualunque genere dell’interessato con il Titolare.

Al termine di tali periodi, i tuoi dati saranno definitivamente cancellati o comunque anonimizzati in via irreversibile da parte del Titolare.

8.I tuoi diritti

Ti informiamo che hai la facoltà di esercitare i seguenti diritti in relazione ai dati personali oggetto della presente informativa, per come previsti e garantiti dal Regolamento:

Diritto di accesso e rettifica (Artt. 15 e 16 del Regolamento): hai il diritto ad accedere ai tuoi dati personali e di chiedere che gli stessi siano corretti, modificati o integrati. Se lo desideri, ti forniremo una copia dei tuoi dati in nostro possesso. Diritto alla cancellazione dei dati (Art. 17 del Regolamento): nei casi previsti dalla normativa vigente puoi chiedere la cancellazione dei tuoi dati personali. Ricevuta e analizzata la tua richiesta, sarà nostra cura cessare il trattamento e cancellare i tuoi dati personali, ove rinvenuta legittima. Diritto di limitazione di trattamento (Art. 18 del Regolamento): hai il diritto di chiedere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell’esattezza dei dati personali da parte dell’interessato. Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 del Regolamento): hai il diritto di chiedere di ottenere, da parte del Titolare del trattamento, i tuoi dati personali al fine di trasmetterli ad altro Titolare, nei casi previsti dall’articolo richiamato. Diritto di opposizione (Art. 21 del Regolamento): hai il diritto di opporti in qualsiasi momento al trattamento dei tuoi dati personali effettuato sulla base di un nostro legittimo interesse, spiegandoci i motivi che giustificano la tua richiesta; prima di accoglierla, il Titolare dovrà valutare i motivi della tua richiesta. Diritto di proporre reclamo (Art. 77 del Regolamento e art. 141 del D.Lgs. 101/2018): hai il diritto di proporre reclamo innanzi alla competente Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali qualora ritenga che sia avvenuta, o sia in corso, una violazione dei tuoi diritti in riferimento al trattamento dei tuoi dati personali. Diritto di revocare il consenso prestato (Art. 13 del Regolamento): per i trattamenti di dati personali che trovano la propria base giuridica esclusivamente sul tuo consenso, hai il diritto di revocare, in ogni momento, il consenso prestato, contattando il Titolare del trattamento.

In qualunque momento puoi esercitare i tuoi diritti con riferimento agli specifici trattamenti dei tuoi dati personali da parte del Titolare.

In considerazione di quanto riportato nei termini e condizioni, l’eventuale revoca del consenso al trattamento dei dati personali per una delle finalità di cui al paragrafo 4, comporta la risoluzione di diritto del contratto di fornitura del servizio.

Ulteriori informazioni circa i diritti dell’interessato potranno ottenersi chiedendo al Titolare estratto integrale degli articoli sopra richiamati.

Fatto salvo quanto espresso finora, ti ricordiamo che i diritti di cui sopra possono essere esercitati anche da chiunque abbia un interesse proprio, o agisca a tua tutela, in qualità di tuo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione, ex art. 2-terdecies del D.Lgs. 101/2018.

9.Misure di sicurezza

Il Titolare adotta adeguate misure di sicurezza atte a salvaguardare la riservatezza, l’integrità, la completezza, la disponibilità dei dati personali dell’interessato. Sono messi a punto accorgimenti tecnici, logistici ed organizzativi che hanno per obiettivo la prevenzione di danni, perdite anche accidentali, alterazioni, utilizzo improprio e non autorizzato dei dati trattati.

Procediamo a testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure di sicurezza, al fine di garantire il miglioramento continuo nella sicurezza dei trattamenti.

10.Modifiche alla presente informativa

La costante evoluzione dei nostri servizi, può comportare modifiche nelle caratteristiche del trattamento dei tuoi dati personali fin qui descritto. La presente informativa privacy potrà subire modifiche e integrazioni nel corso del tempo, quali necessarie in ragione di nuovi interventi normativi in materia di protezione dei dati personali, ovvero della evoluzione/modifica dei nostri servizi.

Ti invitiamo, pertanto, a verificare periodicamente i contenuti della nostra informativa: laddove possibile, cercheremo di informarti tempestivamente sulle modifiche apportate e sulle loro conseguenze.

CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Mediante specifico “click” sui bottoni “PRESTO IL CONSENSO” o “NEGO IL CONSENSO” di seguito disponibili, secondo quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento, dichiaro di aver letto e compreso integralmente l’informativa qui riportata e:e alternativamente presto o nego il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per la finalità di cui al paragrafo 4, lett. c) ovvero per ricevere, mediante email (newsletter) informazioni e/o questionari di valutazione in ordine ai servizi forniti dal Titolare nonché alle iniziative commerciali, pubblicitarie e promozionali riservate ai clienti del Gruppo Monrif e/o di partner con il quale il Gruppo Monrif ha stipulato accordi commerciali.