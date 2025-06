Informativa Privacy

Robin S.r.l. ("il Titolare") è una società controllata da Monrif S.p.A., holding del Gruppo Monrif, gruppo societario italiano operante anche nel settore media con attività editoriali e di stampa quotidiana e periodica, della raccolta pubblicitaria e di internet.

La presente informativa è resa anche ai sensi della Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001.

DEFINIZIONI

Dato personale: si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Trattamento: si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Categorie particolari di dati personali: si intendono dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

Titolare del trattamento: si intende la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

Responsabile del trattamento: si intende la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO Il trattamento dei tuoi dati personali è effettuato da Robin S.r.l. con sede in via Enrico Mattei n. 106, 40138 Bologna (Italia), in qualità di Titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE.

Per qualunque richiesta legata al trattamento dei tuoi dati personali puoi contattare il Titolare all’indirizzo sopra riportato o all'indirizzo di posta elettronica [email protected] specificando l’oggetto della richiesta.

DATI PERSONALI TRATTATI DALL'EDITORE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA

Ti informiamo che la presente informativa riguarda esclusivamente il trattamento dei dati personali che hai fornito o fornirai a Robin S.r.l. – anche acquistando nostri prodotti e/o servizi forniti dietro pagamento o partecipando a nostre promozioni e/o offerte – e quelli che, eventualmente, Robin S.r.l. acquisirà nel corso di ulteriori rapporti tra te e noi. Se volessi, invece, far valere il diritto all'oblio con riferimento ai tuoi dati personali contenuti negli articoli della testata e trattati dall'Editore nell'esercizio dell'attività giornalistica, ai fini dell'esercizio di tale diritto di cui all'art. 17 del GDPR, puoi scrivere a Ufficio Legale via E. Mattei 106 - 40138 Bologna (Italia) oppure inviare una email a [email protected]

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare ha individuato e nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati (anche “Data Protection Officer” o “DPO”) contattabile ai seguenti recapiti: Ufficio Data Protection Officer c/o Robin S.r.l. via Enrico Mattei n. 106, 40138 Bologna (Italia) o all'indirizzo di posta elettronica [email protected]

TIPOLOGIA DEI DATI I dati personali che Robin S.r.l. tratta sono quelli che ci fornisci quando concludi un ordine di acquisto di beni o servizi, partecipi a manifestazioni a premio, iniziative, eventi e concorsi, nonché quelli che raccogliamo mentre navighi o usi i servizi online offerti da Robin S.r.l.

Robin S.r.l. può quindi raccogliere dati su di te come ad esempio dati anagrafici quali nome e cognome, email, indirizzo di spedizione e indirizzo di fatturazione, dati di navigazione e le tue abitudini di acquisto.

Durante la navigazione dei siti, Robin S.r.l. potrà, quindi, acquisire informazioni sul visitatore, nei seguenti modi:

Dati di navigazione I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano: gli indirizzi IP, il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo, il nome di dominio e gli indirizzi di siti web dai quali è stato effettuato l'accesso, le informazioni sulle pagine visitate dagli utenti all'interno del sito, l’orario d’accesso, la permanenza sulla singola pagina, l’analisi di percorso interno ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano: gli indirizzi IP, il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo, il nome di dominio e gli indirizzi di siti web dai quali è stato effettuato l'accesso, le informazioni sulle pagine visitate dagli utenti all'interno del sito, l’orario d’accesso, la permanenza sulla singola pagina, l’analisi di percorso interno ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Ulteriori categorie di dati Si tratta di tutti quei dati personali forniti dal visitatore attraverso il sito, ad esempio, registrandosi e/o accedendo ad una area riservata e/o ad un servizio e/o partecipando a una delle iniziative lanciate da Robin S.r.l. da sola o in partnership con soggetti terzi, scrivendo ad un indirizzo di posta elettronica di Robin S.r.l. per richiedere informazioni oppure telefonando al servizio clienti.

Si tratta di tutti quei dati personali forniti dal visitatore attraverso il sito, ad esempio, registrandosi e/o accedendo ad una area riservata e/o ad un servizio e/o partecipando a una delle iniziative lanciate da Robin S.r.l. da sola o in partnership con soggetti terzi, scrivendo ad un indirizzo di posta elettronica di Robin S.r.l. per richiedere informazioni oppure telefonando al servizio clienti. Cookies I cookies sono dei files che possono essere registrati sul disco rigido del suo computer. Questo permette una navigazione più agevole e una maggiore facilità d'uso del sito stesso. Per saperne di più e per un'informativa dettagliata, puoi consultare la Cookie Policy.

FINALITÀ DI TRATTAMENTO I tuoi dati personali, una volta raccolti, sono trattati per le seguenti finalità:

Finalità - A Esecuzione, gestione e/o adempimento di obblighi contrattuali anche tramite comunicazione a terzi, nonché in riferimento agli accordi precontrattuali, ovvero degli accordi successivi o di specifici ordini/commesse (ivi compreso l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e legali). Base Giuridica - A I trattamenti posti in essere per queste finalità sono necessari per l'adempimento di obblighi contrattuali, e non necessitano di uno specifico consenso da parte dell'interessato.

Finalità - B Inviarti comunicazioni commerciali relative a promozioni e/o altre offerte, nell'interesse del Titolare del Trattamento o di altre società terze e/o collegate al Titolare del Trattamento. Base Giuridica - B I trattamenti posti in essere per queste finalità vengono effettuati con lo specifico consenso fornito dall'utente, fatta eccezione per le comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli già acquistati e/o sottoscritti dall'utente per le quali il trattamento si basa su un legittimo interesse del Titolare.

Finalità - C Svolgere attività di profilazione, ovvero di analisi e elaborazione di informazioni relative alle tue preferenze, abitudini, scelte di consumo e/o esperienze di navigazione web. Tale attività viene effettuata anche mediante l'utilizzo di tecnologie quali i cookie (per maggiori informazioni si rimanda alla "Cookie Policy" della presente Informativa). Base Giuridica - C I trattamenti posti in essere per queste finalità vengono effettuati con lo specifico consenso fornito dall'utente, fatta eccezione per un'attività di analisi di informazioni elementari relative alle tue preferenze di consumo.

Finalità - D Rilevare la tua esperienza d'uso dei nostri servizi web, nonché dei prodotti e servizi che offriamo, nonché assicurare il corretto funzionamento delle pagine web e dei loro contenuti. Base Giuridica - D I trattamenti posti in essere per queste finalità si basano su un legittimo interesse del Titolare, e non necessitano di uno specifico consenso da parte dell’interessato.

Finalità - E Adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa europea, ovvero da disposizioni impartite da Autorità e da Organi di Vigilanza e Controllo. Base Giuridica - E I trattamenti posti in essere per queste finalità sono necessari per l'adempimento di obblighi di legge e per renderti fruibile il servizio / bene richiesto, e non necessitano di uno specifico consenso da parte dell'interessato.

I tuoi dati personali saranno, inoltre, trasmessi a soggetti terzi di cui ci avvaliamo per fornire i nostri servizi; tali soggetti sono stati da noi adeguatamente selezionati e offrono idonea garanzia del rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali. Questi soggetti sono stati nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, e sono tenuti a svolgere le loro attività secondo le specifiche istruzioni impartite dal Titolare e sotto il suo controllo.

Tali soggetti terzi possono appartenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti categorie: operatori finanziari, internet provider, società specializzate in servizi IT, corrieri, società che svolgono attività di marketing, società specializzate in ricerche di mercato e nell'elaborazione dati. Un elenco specifico ed aggiornato di tali soggetti è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento, e consultabile a richiesta dell’interessato.

I tuoi dati potranno, inoltre, essere trasmessi alle forze di polizia e alla autorità giudiziaria e amministrativa, in conformità alla legge, per l’accertamento e il perseguimento di reati, la prevenzione e la salvaguardia dalle minacce alla pubblica sicurezza, nonché per consentire al Titolare di esercitare o tutelare un diritto proprio o di terzi innanzi alle competenti autorità, nonché per altre ragioni connesse alla tutela dei diritti e delle libertà altrui.

TRASFERIMENTO DATI EXTRA-EU Alcuni dei soggetti terzi cui si fa riferimento nel precedente paragrafo 4 potrebbero avere sede in Stati non appartenenti all’Unione Europea, Stati che tuttavia offrono un livello adeguato di protezione dei dati, per come stabilito da apposite decisioni della Commissione Europea.

Il trasferimento dei tuoi dati personali verso soggetti terzi residenti o localizzati in Stati che non appartengono all'Unione Europea e che non assicurino livelli di tutela adeguati saranno eseguiti, solo con il tuo consenso o previa conclusione tra Robin S.r.l. e detti soggetti di specifici accordi, contenenti clausole di salvaguardia e garanzie appropriate per la protezione dei tuoi dati personali cosiddette “clausole contrattuali standard”, anch’esse approvate dalla Commissione Europea, ovvero qualora il trasferimento sia necessario alla conclusione ed esecuzione di un contratto fra te e il Titolare o per la gestione delle tue richieste.

CONSERVAZIONE DEI DATI Ti informiamo che i tuoi dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale tra di noi in essere e ulteriormente conservati esclusivamente per il periodo previsto per l'adempimento di obblighi di legge, sempre che non risulti necessario conservarli ulteriormente per difendere o far valere un diritto o per adempiere a eventuali ulteriori obblighi di legge o ordini delle Autorità.

I tuoi dati saranno conservati per un periodo di tempo limitato, che varia in funzione del tipo di attività di trattamento e delle specifiche finalità dello stesso, per come di seguito esemplificato:

dati raccolti per concludere ed eseguire contratti di acquisto di beni o servizi: i dati saranno conservati fino alla conclusione delle formalità amministrativo-contabili. I dati legati alla fatturazione saranno conservati per 10 (dieci) anni dalla data di fatturazione;

dati dell’Utente registrato su un portale/sito web: i dati saranno conservati sino a quando non richiederai la cancellazione del tuo profilo. La richiesta di cancellazione dovrà pervenire dall'indirizzo email fornito in fase di registrazione;

dati relativi al pagamento: i dati saranno conservati fino alla ricezione del pagamento e alla conclusione delle relative formalità amministrativo-contabili;

dati raccolti nel contesto della fruizione di servizi offerti da Robin S.r.l.: questi dati vengono conservati fino alla cessazione del servizio o alla cancellazione dell’iscrizione al servizio da parte dell’Utente;

dati connessi a richieste degli utenti al servizio clienti: i dati utili ad assisterti verranno conservati fino al soddisfacimento della tua richiesta;

candidature: 24 (ventiquattro) mesi dalla ricezione;

dati forniti per attività di comunicazioni commerciali, sondaggi d’opinione e ricerche di mercato: fino alla richiesta da parte dell’utente di interruzione dell’attività e comunque entro 2 (due) anni dall’ultima interazione di qualunque genere dell’interessato con il Titolare;

dati relativi ai log di navigazione, qualora registrati, saranno conservati dal Titolare per un periodo pari a 2 (due) anni.

Al termine di tali periodi, i tuoi dati saranno definitivamente cancellati o comunque anonimizzati in via irreversibile da parte del Titolare.

I TUOI DIRITTI Ti informiamo che hai la facoltà di esercitare i seguenti diritti in relazione ai dati personali oggetto della presente informativa, per come previsti e garantiti dal Regolamento:

Diritto di accesso e rettifica (Articoli 15 e 16 del Regolamento): hai il diritto ad accedere ai tuoi dati personali e di chiedere che gli stessi siano corretti, modificati o integrati. Se lo desideri, ti forniremo una copia dei tuoi dati in nostro possesso.

Diritto alla cancellazione dei dati (Art. 17 del Regolamento): nei casi previsti dalla normativa vigente puoi chiedere la cancellazione dei tuoi dati personali. Ricevuta e analizzata la tua richiesta, che dovrà pervenire dall'indirizzo email fornito in fase di registrazione, sarà nostra cura cessare il trattamento e cancellare i tuoi dati personali, ove rinvenuta legittima.

Diritto di limitazione di trattamento (Art. 18 del Regolamento): hai il diritto di chiedere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell’esattezza dei dati personali da parte dell’interessato.

Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 del Regolamento): hai il diritto di chiedere di ottenere, da parte del Titolare del trattamento, i tuoi dati personali al fine di trasmetterli ad altro Titolare, nei casi previsti dall’articolo richiamato.

Diritto di opposizione (Art. 21 del Regolamento): hai il diritto di opporti in qualsiasi momento al trattamento dei tuoi dati personali effettuato sulla base di un nostro legittimo interesse, spiegandoci i motivi che giustificano la tua richiesta; prima di accoglierla saranno valutati i motivi della tua richiesta.

Diritto di proporre reclamo (Art. 77 del Regolamento): hai il diritto di proporre reclamo innanzi alla competente Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali qualora ritenga che sia avvenuta, o sia in corso, una violazione dei tuoi diritti in riferimento al trattamento dei tuoi dati personali.

In qualunque momento puoi esercitare i tuoi diritti con riferimento agli specifici trattamenti dei tuoi dati personali da parte di Robin S.r.l. scrivendo all’indirizzo email: [email protected]

MISURE DI SICUREZZA Ci impegniamo a proteggere i tuoi dati personali con specifiche misure di sicurezza tecnologiche e organizzative, tese a prevenire che i tuoi dati personali possano essere utilizzati in maniera illegittima o fraudolenta.

Procediamo a testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure di sicurezza, al fine di garantire il miglioramento continuo nella sicurezza dei trattamenti.

MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA La costante evoluzione dei nostri servizi, può comportare modifiche nelle caratteristiche del trattamento dei tuoi dati personali fin qui descritto. La presente informativa privacy potrà subire modifiche e integrazioni nel corso del tempo, quali necessarie in ragione di nuovi interventi normativi in materia di protezione dei dati personali, ovvero della evoluzione/modifica dei nostri servizi.

Ti invitiamo, pertanto, a verificare periodicamente i contenuti della nostra informativa: laddove possibile, cercheremo di informarti tempestivamente sulle modifiche apportate e sulle loro conseguenze.

MODICHE IN VIGORE DA APRILE 2025

UTILIZZO DI TECNOLOGIE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI) Robin S.r.l. adotta strumenti e tecnologie basati su Intelligenza Artificiale (AI) con un approccio responsabile, in linea con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). L’eventuale utilizzo di algoritmi di machine learning e modelli AI avviene esclusivamente su dati anonimizzati e/o aggregati, senza identificare direttamente o indirettamente gli interessati.

Tali tecnologie sono impiegate, ad esempio, per l’ottimizzazione dei contenuti, l’analisi delle performance editoriali o per il miglioramento dei servizi digitali offerti. Non vengono effettuati processi decisionali automatizzati che producano effetti giuridici sull’utente o che incidano significativamente sulla sua persona, in assenza di una base giuridica specifica e di idonee garanzie.

INTERAZIONE CON APPLICAZIONI DI TERZE PARTI Robin S.r.l. potrebbe offrire, tramite i propri siti e servizi digitali, l’interazione con applicazioni o servizi erogati da soggetti terzi (es. plugin social, form di contatto gestiti da fornitori esterni). In questi casi, i dati personali eventualmente raccolti sono trattati conformemente alla presente informativa e, se necessario, previo esplicito consenso dell’interessato.

È comunque escluso l’utilizzo di tecnologie basate su blockchain da parte di Robin S.r.l. o di partner tecnici, salvo futuri sviluppi che verranno adeguatamente comunicati e normati.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E CONDIVISIONE DEI DATI I dati personali trattati da Robin S.r.l. non sono condivisi con aziende terze per finalità commerciali, salvo espresso consenso dell’interessato. I dati non sono comunicati a soggetti terzi o piattaforme di e-commerce, né vengono trasferiti per attività di profilazione su larga scala o marketing non conforme al GDPR.

Eventuali attività di condivisione avvengono esclusivamente nei limiti previsti dalla normativa e solo verso fornitori terzi che operano per conto del Titolare in qualità di Responsabili del trattamento formalmente incaricati.