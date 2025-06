Robin S.r.l. si impegna a rendere il proprio sito web www.quotiano.net il più possibile accessibile, in conformità con la Direttiva (UE) 2019/882 (European Accessibility Act), recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo n. 82 del 27 maggio 2022.

La presente dichiarazione di accessibilità si applica esclusivamente al sito web www.quotidiano.net.

Stato di Conformità

Parzialmente conforme

Questo sito web è parzialmente conforme ai requisiti previsti dall'appendice A della norma UNI CEI EN 301549:2021 in ragione dei casi di non conformità e/o delle deroghe elencate di seguito.

Contenuti non Accessibili e Piano di Miglioramento

I contenuti di seguito elencati non sono pienamente accessibili per i seguenti motivi. L'azienda ha avviato un piano di miglioramento continuo per risolvere progressivamente queste problematiche, dando priorità ai nuovi contenuti e alle sezioni a maggior traffico del sito.

1. Inosservanza dei criteri di successo della norma UNI CEI EN 301549:2021

Contrasto e Dimensioni: Alcuni componenti testuali e grafici (come testi su immagini o icone) potrebbero non soddisfare i rapporti di contrasto minimi richiesti. Alcuni elementi interattivi (come pulsanti o link) potrebbero non rispettare le dimensioni minime del target (target size) per una facile interazione.

Navigazione da Tastiera e Screen Reader: Alcuni elementi interattivi (come menù a tendina, iframe o componenti dinamici) potrebbero non essere pienamente utilizzabili tramite navigazione da tastiera o non essere correttamente interpretati dagli screen reader.

Contenuti Multimediali: Immagini: Alcune immagini potrebbero essere prive di un testo alternativo adeguato (alt text) o presentare un testo alternativo non sufficientemente descrittivo. Video e Podcast: I contenuti video e audio pubblicati potrebbero non essere sistematicamente corredati di sottotitoli, audiodescrizioni o trascrizioni testuali.



2. Contenuti di Terze Parti

Il sito integra contenuti e servizi forniti da terze parti che non sono sotto il nostro diretto controllo. Questi possono includere, a titolo esemplificativo, banner pubblicitari erogati da network esterni, player video e social media embeddati (es. YouTube, X, Facebook, Instagram), e altri widget esterni. Sebbene ci impegniamo a scegliere partner attenti all'accessibilità, non possiamo garantire la piena conformità di tali elementi.

Redazione della Dichiarazione di Accessibilità

La presente dichiarazione è stata redatta in data 17/06/2025.

Le informazioni presenti nella dichiarazione sono il risultato di un'autovalutazione effettuata internamente, tramite l'utilizzo di strumenti automatici e controlli manuali sulle principali tipologie di pagina e percorsi di navigazione del sito.

La dichiarazione sarà riesaminata con cadenza annuale o in occasione di modifiche sostanziali al sito web.

Ultimo riesame: 17/06/2025.

Modalità di Invio delle Segnalazioni e Recapiti

Invitiamo gli utenti a segnalare eventuali problemi di accessibilità non elencati nel presente documento. Le segnalazioni ci aiuteranno a migliorare costantemente il nostro servizio.

Per notificare casi di mancata conformità, si prega di inviare un'email all'indirizzo dedicato: [email protected]

Nella segnalazione, si prega di indicare:

L'URL della pagina web oggetto della segnalazione.

Una descrizione chiara e sintetica del problema riscontrato.

Il dispositivo, il sistema operativo e il browser utilizzato.

Eventuali tecnologie assistive utilizzate (es. screen reader, software di ingrandimento).

Il team responsabile prenderà in carico la segnalazione e fornirà un riscontro entro 30 giorni.

Procedura di Attuazione (Invio segnalazioni all’AgID)

In caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla richiesta, l’interessato può inoltrare una segnalazione direttamente all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) tramite il seguente link: https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita/procedura-attuazione

Informazioni sul Sito

Data di pubblicazione del sito web: 2000

Sono stati effettuati i test di usabilità? Sì, sono state condotte analisi di usabilità interne e si prevede di integrare test specifici per l'accessibilità nel processo di sviluppo futuro.

CMS utilizzato per il sito web: Dm Desk