Yolanda sfida l’alleato Sanchez "Sarò la prima donna premier nella storia della Spagna"

"Essere la prima donna a diventare premier in Spagna". È questa l’ambizione dichiarata a Madrid da Yolanda Díaz, vicepremier e ministra del Lavoro del Paese iberico che con la sua riforma anti-precariato ha suscitato interesse e ammirazione anche oltre i confini nazionali. Anche della segretaria del Pd Elly Schlein e del leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, nella sua recente visita in Italia. La 51enne alla guida del nuovo progetto ‘Sumar’, da lei stessa definito come un "movimento cittadino" di taglio progressista, ha sciolto le sue riserve sulle proprie intenzioni in vista delle elezioni generali spagnole, in programma entro l’anno dopo diversi mesi di crescenti aspettative pubbliche. "Credo di poter essere utile al mio Paese", ha detto nel palazzetto dello sport Magariños, avvolta dal boato di migliaia di sostenitori.