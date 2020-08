Messina, 5 agosto 2020 - Ancora nessuna notizia di Viviana Parisi e di suo figlio Gioele Mondello, scomparsi lunedì dopo un banale incidente sull'A20 Messina-Palermo. Dopo tre giorni, resta più fitto che mai il mistero sulla sorte della dj di 43 anni, scomparsa col bimbo di 4 anni. Le ricerche non hanno dato esito, e questa potrebbe anche essere una buona notizia perché toglie peso all'ipotesi di un gesto disperato.

"Allontanamento volontario"

Su un punto cruciale del giallo gli investigatori si ritrovano concordi: quello di Viviana è stato un allontanamento volontario. Emerge in modo netto dalle circostanze strane della sua scomparsa a partire dal fatto che, uscendo di casa, ha detto al marito una bugia ("Vado al centro commeciale"). Invece ha imboccato l'autostrada e ha percorso oltre cento chilometri per fermarsi, dopo quel banale incidente, su un cavalcavia della A20 Messina-Palermo.

Inoltre ha lasciato a bordo la borsa, il cellulare e i documenti, ha scavalcato il guardrail con il bambino ed è svanita nel nulla. In quelle condizioni non poteva a piedi fare molta strada. Per questo le ricerche si sono concentrate in un'area di qualche chilometro. Per puro scrupolo le squadre, che utilizzano droni e unità cinofile, si sono spinte anche oltre seguendo le indicazioni del piano predisposto in Prefettura.

Il marito: "Torna a casa"

"Ciao, Viviana, torna a casa. E' stato un piccolo incidente, non ti succede niente, né a te, né al bambino, né a me". E' l'appello lanciato su Facebook da Daniele Mondello, dj messinese marito di Viviana. "Non puoi stare tutti questi giorni così - ha continuato Mondello - senza soldi, senza niente. Torna a casa".

In fuga dalla famiglia?

L'assenza di tracce sta alimentando l'idea che Viviana sia una donna in fuga dalla famiglia e dai fantasmi che da qualche tempo agitavano la sua vita. Ne ha parlato il marito Daniele Mondello, anch'egli dj molto noto, che ha accennato alle crisi depressive della moglie. E ne ha lasciato tracce in vari post su Facebook la stessa Viviana. Il suo forte attaccamento al figlio viene letto ora come un approdo di disagi esistenziali aggravati dalla paura del Covid, dalle costrizioni del lockdown e dall'impossibilità di vedere i parenti di Torino da dove si era trasferita una decina di anni fa per vivere a Venetico, vicino a Messina.

Sui social: "Voglio ripartire da zero"

La sua fuga faceva parte di un piano preordinato? Anche questa ipotesi si va facendo strada assieme al sospetto che qualcuno possa avere dato un appoggio a Viviana favorendo in qualche modo la sua decisione di uscire dalla "bara di cristallo" in cui si sentiva ingabbiata e, come scriveva su Facebook, per "riprendermi il mio passato, per andare avanti con il presente e il futuro se Dio vuole".

Si cerca di dare un senso anche alla sua intenzione di "riprendere un po' la mia vita lavorativa per vivere, per ritornare nella famiglia, per condividere di nuovo tutto, collaborare con il mio compagno di viaggio, che comunque da solo ha continuato a lottare per il lavoro e la quotidianità". E quindi l'annuncio di volere "ripartire da zero".

Le ricerche

Dopo l'impiego di cani e droni, oggi sono entrati in azione anche i sommozzatori dei vigili del fuoco. Le ricerche si stanno concentrando nella zona di due laghetti, a Caronia, dopo che sono state trovato tracce fresche di passaggi di persone a piedi.

Sono stati setacciati, finora, 60 ettari di territorio, riferisce l'architetto Maurizio Venuto, che per la Protezione Civile coordina i soccorsi. Nei laghetti, ispezionati dai sommozzatori, non è stato trovato alcunché. Gli uomini e le donne impegnati nelle ricerche sono in tutto una settantina.

L'appello della Polstrada

Appello della Polizia stradale di Messina, dopo la scomparsa di Viviana e del figlioletto. "E' noto che, al momento del sinistro stradale, altri utenti in transito sull'autostrada A/20 si siano fermati per darle assistenza. Chi si fosse fermato e/o potesse fornire informazioni utili in merito, è pregato di contattare i numeri di emergenza 112 o 113".

La ricostruzione dei fatti

La disk jokey e producer 43enne avrebbe scavalcato con il bambino il guardrail, dopo l'urto con la sua Opel Corsa, e si sarebbe poi avviata lungo la statale 113, proprio nel punto esatto in cui inizia un'ampia area boschiva con un sentiero che conduce appunto ai due laghetti.

La mattina dell'incidente, Viviana aveva lasciato l'auto sull'autostrada all'altezza di Torre del Lauro, a Caronia. Uscendo di casa, aveva detto al marito (anche lui dj e musicista) che sarebbe andata al centro commerciale di Milazzo per acquistare le scarpe al figlio. Doveva fare un breve tragitto, l'auto, invece, e' stata ritrovata a parecchi chilometri di distanza: sul sedile davanti, la borsa della donna con gli effetti personali e il portafoglio. La procura di Patti ha aperto un'inchiesta.