Vittorio Emanuele di Savoia, l’amore con Marina e la disputa sul possibile diritto al trono

Roma, 3 febbraio 2024 – Una querelle irrisolta ha contrassegnato parte della vita di Vittorio Emanuele di Savoia, venuto a mancare oggi. C’è chi ritiene che il principe sia l’erede al trono naturale, poiché figlio dell’ultimo re d’Italia, Umberto II, e c’è chi invece attribuisce tale ruolo ad Aimone di Savoia, rappresentante del ramo Savoia-Aosta e figlio di Amedeo. Ma facciamo un po’ di ordine. Come nasce questa disputa?

Il figlio del "re di maggio" e i suoi eredi non possono infatti più accampare alcun diritto al trono dopo che Vittorio Emanuele ha sposato Marina Doria. Ciò avvenne senza chiedere il permesso al padre, che lo avvisò anche dei rischi dinastici cui andava incontro. Secondo i complessissimi dettami della legge salica, infatti, quelle nozze con una donna non nobile, bastarono a spostare l'assegnazione del ruolo di capo della casa Savoia all'altro ramo, gli Aosta. Si tratta di principi che valgono da 29 generazioni, e per esempio, coinvolsero a metà del 1800 anche Carlo Alberto, che divenne re pur essendo il tredicesimo in ordine di successione, ma il primo maschio con tutte le carte in regola per essere re.

C'è poi anche un fatto materiale a testimoniare come oggi sia il ramo Aosta a “comandare” tra i Savoia, ovvero la corona di capo della famiglia Savoia, che è in mano ad Aimone che la passerà al figlio, il 14enne Umberto di Savoia, che è già principe del Piemonte.