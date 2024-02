Vittorio Emanuele di Savoia, il funerale e perché verrà seppellito a Superga (Torino) Per ragioni di spazio, il rito potrebbe tenersi anche in cattedrale. D’Atri, presidente Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon: “Saremo presenti e gli renderemo omaggio”