Vincenzo Bonfissuto morto a 43 anni, addio al grande pasticcere siciliano

Agrigento, 27 luglio 2024 – Addio al re dei lievitati che aveva saputo coniugare il patrimonio della pasticceria siciliana con dolci da forno tipici della tradizione italiana come il panettone. È morto improvvisamente a 43 anni, l'imprenditore Vincenzo Bonfissuto, originario di Canicattì e fondatore assieme al fratello Giulio di un'industria dolciaria che ha esportato lievitati in tutto il mondo. Bonfissuto è stato stroncato da un arresto cardiaco.

Chi era

Assieme al fratello Giulio, aveva messo a frutto anni di esperienza nel mondo del catering e della ristorazione, aprendo nel 2011 la "Desserteria Bonfissuto" a Canicattì, divenuta una delle migliori pasticcerie italiane, apprezzata soprattutto per i pluripremiati lievitati: panettoni e colombe. Molto legato alla sua Sicilia e ai prodotti del territorio, nel 2020 Bonfissuto ha avviato una battaglia per la tutela del vero pistacchio siciliano, impiantando anche un pistacchieto con piante autoctone scoperte a poca distanza dal suo laboratorio di Canicattì, nella “fastuchera di contrada giuliano”. Una zona vocata alla coltivazione di pistacchio, ma nel tempo andata perduta per la minore resa del frutto, come raccontava Bonfissuto sul suo sito. Grazie al contributo di “coltivatori virtuali” e dei clienti più affezionati il re dei lievitati riesce a trasformare 800 metri quadrati in aperta campagna in un rigoglioso pistacchieto.

Cordoglio sui social

A dare la notizia della tragica scomparsa è stato il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo. “Canicattì, oggi piange l’improvvisa e prematura scomparsa di Vincenzo Bonfissuto. Un giovane che insieme al fratello nel giro di pochi anni ha saputo costruire una celebre azienda che ha fatto parlare di sé e della nostra città per la realizzazione di panettoni e colombe artigianali, apprezzati e gustati in Italia, in Europa ed anche in altri parti del mondo – scrive sui social il primo cittadino –. A nome mio, della giunta e dell’intera città di Canicattì manifestiamo vicinanza alla famiglia Bonfissuto, ai figli, alla moglie, ai genitori e a tutti i parenti in questo momento di grande ed incolmabile dolore. La sua è stata una esperienza straordinaria, come uomo e come imprenditore, ha testimoniato un attaccamento sincero alla nostra città, è stato artefice di scelte ed investimenti importanti che hanno portato posti di lavoro, ha contribuito a far diventare Canicattì punto di riferimento e di eccellenza. Ed è per questo che tutti lo ricorderemo con commozione ed affetto, certi che il messaggio che ha portato avanti resterà da esempio per tanti altri giovani della nostra città”. Incredulità e dolore sui social alla notizia della improvvisa e prematura scomparsa.