Vigilia di Capodanno, Edoardo non aspetta il brindisi e nasce in autogrill. Parto nel parcheggio a San Silvestro

Genova, 31 dicembre 2023 – Non ha aspettato il brindisi, anzi, ha voluto esserci a San Silvestro per salutare il 2024. Una storia a lieto fine quella che arriva da Sestri Levante (Genova), e più precisamente dal parcheggio di un autogrill sull’autostrada A12. Protagonisti il piccolo Edoardo e i suoi genitori. Mamma e papà sono partiti stamattina alla volta dell’ospedale Gaslini di Genova non appena lei ha avuto le avvisaglie delle prime doglie. Residenti a Maissana, sulle colline della alta Val Petronio (La Spezia), dovevano percorrere diverse decine di chilometri per raggiungere la sala parto.

Decisamente troppi per il piccolo Edoardo che durante il viaggio ha mandato segnali inequivocabili: i genitori si sono resi conto che non avrebbero fatto in tempo ad arrivare al Gaslini e hanno chiamato il 118 per chiedere immediata assistenza. Poi si sono fermati ad attendere i soccorsi al casello dell’autostrada. Quando gli operatori della croce Verde sestrese e dell'auto medica sono giunti sul posto, hanno capito che il parto era imminente.

Non ci sarebbe stato neanche il tempo per raggiungere il vicino ospedale di Lavagna. E così il piccolo è venuto alla luce nella stazione di servizio adiacente al casello, ovvero nel parcheggio dell’autogrill: mamma e neonato stanno bene e sono ora ricoverati nel reparto di ostetricia dell’ospedale di Lavagna. Giusto in tempo per il cin cin di Capodanno.