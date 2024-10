"Venite, un ragazzo picchia una ragazza". La telefonata al 112 del testimone al balcone

"Salve, chiamo da Vigonovo e dal balcone di casa ho appena assistito a una scena di un ragazzo che picchiava una ragazza, però se ne stanno andando in questo momento, è una Grande Punto mi sembra, non riesco a capire. Sono saliti in macchina e se ne sono andati". È la trascrizione della telefonata al 112 – rispose la centrale di Chioggia – con la quale la sera dell’11 novembre, alle 23.18, un residente di Vigonovo diede il primo l’allarme sull’aggressione che Giulia Cechettin aveva subito da Filippo Turetta. L’audio della chiamata è stato mandato in onda ieri sera a ‘Pomeriggio Cinque’ su Canale5. "Ho visto una ragazza che usciva dalla macchina e gridava aiuto, gridava aiuto… e poi ho visto la scena di questo ragazzo, che lei era a terra e lui la prendeva a calci però in questo momento se ne sono andati" aveva continuato l’uomo, che dal terrazzo non aveva potuto leggere la targa dell’auto. "Vediamo se riusciamo a intercettare quest’auto però così, con questi dati, non è che abbiamo tanto" fu la risposta dei carabinieri.