Valanga in val di Rhemes: indagato l’istruttore di guide alpine. Sfuggì alla tragedia che uccise tre allievi

Aosta, 14 novembre 2024 - Matteo Giglio, l'istruttore valdostano unico sopravvissuto della valanga che ha travolto e ucciso i suoi tre allievi in val di Rhemes, è stato indagato dalla Procura di Aosta. Nella tragedia del 13 aprile 2023, in zona del colle della Tsanteleina, persero la vita il campione di sci alpino Lorenzo Holzknecht, 38 anni, il valdostano Sandro Dublanc, 44 anni, di Hôn, maestro di sci di Champorcher, e il finanziere Elia Meta, romagnolo di 37 anni, in servizio nella caserma di Entreves, tutti allievi di un corso di secondo livello per guide alpine.

Giglio, 49 anni, fu il solo sopravvissuto alla tragedia e unico testimone, riuscì a scendere a valle e a dare l’allarme. La slavina si era staccata intorno alle 14 dal costone di una montagna, tra la Pointe de Goletta e il colle Tsanteleinaz, in zona Tsanteleina, sorprendendo il gruppo impegnato in un fuoripista a circa 3000 metri.

La Procura di Aosta, indirizzata verso l'archiviazione, l'aveva revocata nel settembre 2023 dopo la presentazione di una memoria da una parte offesa e in seguito ha chiesto una perizia con incidente probatorio. Quindi la decisione di indagare la guida la alpina per omicidio colposo plurimo.