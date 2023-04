Valanga in Val d’Aosta, tre alpinisti dispersi

Aosta, 13 aprile 2023 – Tre alpinisti travolti da una valanga sono dispersi in Val di Rhemes, Valle d’Aosta. Si cercano tre persone, allievi di un corso per guide alpine. L’istruttore è stato portato in salvo e trasferito all’ospedale Parini di Aosta: sarebbe in condizioni non gravi.

La slavina si è staccata dal costone di una montagna, in zona Tsanteleina, alle 14 di oggi, soprendendo il gruppo durante un fuoripista.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino valdostano e del soccorso alpino della Guardia di finanza di Entrèves dopo l’allarme raccolto sia dal soccorso italiano che da quello francese. Sono arrivati via terra, dopo essere stati lasciati sopra il rifugio Gianfederico Benevolo, a 2.300 metri di quota. Non è possibile infatti avvicinarsi con l’elicottero a causa delle cattive condizioni del tempo. Le nevicate in quota ostacolano la visibilità.