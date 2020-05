Atene, 29 maggio 2020 - La Grecia apre le porte ai turisti di 29 Paesi ma non all'Italia, a partire dal 15 giugno. Si cominciano così a delineare le possibili mete per le vacanze estive 2020 e, soprattutto, dove non si potrà andare. La Grecia, almeno per il momento, sarà uno di questi Paesi. Il quotidiano Kathimerini su Twitter pubblica la lista dei 29 Paesi ammessi dopo aver allentato le misure di lockdown imposte per contenere la diffusione del Coronavirus.

Confini greci aperti, quindi, per turisti provenienti da Albania, Australia, Austria, Nord Macedonia, Bulgaria, Germania, Danimarca, Svizzera, Estonia, Giappone, Israele, Cina, Croazia, Cipro, Lettonia, Libano, Lituania, Malta, Montenegro, Nuova Zelanda, Norvegia, Corea del Sud, Ungheria, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca e Finlandia.

Spostamenti tra regioni, attesa per il monitoraggio di oggi. Le due ipotesi