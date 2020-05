Roma, 29 maggio 2020 - Emergenza Coronavirus e ripartenza: in Italia è arrivato il giorno x e l'attesa cresce per sapere se il 3 giugno potreno spostarci senza limitazioni fuori regione come prevede l'ultimo Dpcm. Oggi il ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità faranno arrivre al governo i risultati del monitoraggio settimanale sull'andamento del contagio: la base scientifica che servirà all'esecutivo per prendere la decisione. Una decisione per nulla facile anche considerate le polemiche roventi tra le Regioni (in particolar modo lo scontro tra Sardegna che vuole un passaporto sanitario e il Comune di Milano). Tra l'altro dal 3 giugno è prevista anche la possibilità degli arrivi dall'estero.

Santelli: "Calabria aperta a tutti"

Passaporto sanitario: cos'è e perché fa litigare le Regioni

Il monitoraggio

Oggi dunque si saprà in che categorie sono ricomprese tutte le regioni italiane in base all'indice di rischio: basso, moderato o alto. Il report tiene conto di 21 indicatori, tra i quali assume particolare importanza il cosiddetto indice Rt, il tasso di contagiosità del coronavirus. Ma non solo: i due algoritmi terranno conto di n umero di tamponi, nuovi malati, guariti, capacità di tenuta del sistema sanitario e altro ancora.Il porimo di questi report solo tre regioni ponevano problemi: Lombardia, Umbria e Molise fascia "moderata". Quello della settimana scorsa metteva solo la Val d'Aosta con un indice Rt superiore a 1. Volendo sintetizzare, l'indicatore più importante sarà quello dei nuovi contagi.

La road map

Non sarà comunque oggi la giornata decisiva per la decisione che, ricordiamolo, spetta al governo. Domani (sabato 30 maggio) ci sarà una tappa fondamentale: si aprirà un confronto tra Stato e Regioni poi seguito dalla riunione della cabina di regia. Cosa succederà? Il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia ha già detto chiatramente che di passaporti sanitari non se ne parla ("Sono in costituzionali) e che se si riaprirà lo si farà senza distinzioni. E' addirittura probabile che il governo si prenda anche tutto il weekend per decidere e che il provvedimento slitti anche al 2 giugno per avere tutti gli ultimissimi dati sulla curva del contagio a disposizione. I rumors da Roma segnalano o una riapertura integrale il 3 giugno o un rinvio per tutti di una settimana.Questoper evitare anche fratture tra le regioni.

Brusaferro

Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, ha parlato questa mattina in un'audizione alla Commissione Bilancio della Camera: "Con la prossima settimana ci avviamo a una sfida sarà ancora più importante perché sarà liberalizzata la mobilità tra regioni e anche quella internazionale. Questo richiederà una capacità ancora più attenta di monitorare e rispondere a focolai". Sull'attuale situazione della pandemia Brusaferro ha detto: "Possiamo individuare una Italia a tre velocità, ma in tutte le regioni c'è un decremento. Il virus è ancora presente e i comportamenti adottati sono la misura più efficace per ridurre la sua diffusione. Abbiamo superato il picco dell'infezione, siamo in una fase di discesa, di controllo della situazione che, però, richiede la capacità di diagnosticare i casi sospetti e di isolarli, la capacità di individuare precocemente piccoli focolai, quindi da un lato la capacità di monitoraggio e dall'altro la capacità dei servizi sanitari di dare una risposta"