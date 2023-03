Le ansie degli universitari. Uno su 3 mente sugli esami. "Troppe pressioni e aspettative"

I dati dell'indagine sugli studenti universitari

"Non si può morire di università, troppi studenti sono stati vittime della pressione e della narrazione tossica di un’università in cui è esaltata la retorica di un’eccellenza irraggiungibile, di uno standard surreale. Facciamo parte di una generazione cresciuta con la crisi economica e con il Covid e che ha paura del futuro, perché saremo la prima ad avere una condizione peggiore di quella che ci ha preceduto: un aiuto è necessario", aveva detto la studentessa Emma Ruzzon, all’inaugurazione dell’anno accademico numero 801 dell’Università di Padova. Gli universitari sono sempre più attanagliati da pressione sociale, aspettative dei genitori, paura del fallimento. Fattori che innescano un disagio molto più generalizzato di quanto ci raccontino le tragedie a cui assistiamo periodicamente. Un universitario su 3 ammette di aver mentito almeno una volta alla famiglia sul reale andamento della sua carriera di studi. E nella metà dei casi – il 16% del totale – la bugia è sistematica e accompagna l’intero, ipotetico, ruolino di marcia. A disegnare questo quadro è il portale Skuola.net, che ha interpellato 1.100 ragazze e ragazzi iscritti all’università. Quasi i tre quarti di loro (72%) confessano che genitori, parenti e amici non hanno un’idea chiara di quale sia il proprio...