Uccide moglie e figli a Palermo: “C’è il demonio in casa”. La terza figlia riesce a salvarsi

10:45

Si cerca il corpo della moglie

I carabinieri che indagano sulla strage familiare di Altavilla Milicia (Palermo) stanno cercando il corpo della moglie di Barreca. Il corpo al momento non si trova ma i carabinieri stanno cercando nel giardino perché sembra che l'uomo l'abbia uccisa e poi bruciata e sepolta. Non è escluso che possa averla prima fatta a pezzi. E' stato lo stesso uomo a chiamare il 112 per dire di avere ucciso la famiglia.