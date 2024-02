Truffe nella telefonia. Maxi sequestro a Tim

Con un maxi sequestro da circa 322 milioni di euro viene alla luce un altro filone dell’inchiesta già nota della Procura di Milano su una presunta truffa sui servizi di telefonia, che in passato aveva coinvolto WindTre e che ora tira in ballo Tim spa, la quale, come l’altra compagnia, non è indagata, ma si è vista congelare quasi 250 milioni. La compagnia telefonica si dice "sorpresa", ma al contempo confida che "ogni aspetto della presente vicenda sarà chiarito nei tempi più brevi".