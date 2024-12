Truffe assicurative a Caserta: blitz dei carabinieri. Diverse custodie cautelari

Napoli, 19 dicembre 2024 – Dalle prime ore di oggi, una vasta operazione delle forze dell'ordine sta avendo luogo nella province di Caserta, coinvolgendo i carabinieri del Nucleo investigativo del Gruppo di Aversa e i militari del Nas indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura della Repubblica della stessa città.

Le misure cautelari sono indirizzate a diverse persone, tutte accusate di essere coinvolte in un'organizzazione criminale di ampio respiro. Secondo le indagini, i soggetti in questione avrebbero costituito una vera e propria associazione per delinquere, operante principalmente nel settore delle truffe assicurative.

Nel comunicato stampa, i carabinieri sottolineano che il procedimento è attualmente in fase di indagini preliminari e che gli indagati devono essere considerati innocenti fino a una sentenza definitiva. Inoltre, le misure cautelari sono state adottate al termine di una fase procedimentale contraddittoria, limitata a questa fase investigativa. È importante evidenziare che il giudice, nel corso della fase processuale, avrà la possibilità di valutare l'eventuale mancanza di responsabilità nei confronti degli indagati.

I particolari dell’operazione saranno illustrati dal Procuratore Pierpaolo Bruni nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30, presso gli uffici della procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.