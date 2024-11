Si travestono da orsi e rovinano la loro auto per truffare l’assicurazione. Il video

Roma, 14 novembre 2024 – Quattro uomini californiani hanno organizzato una truffa assicurativa che ha dell’incredibile: travestiti da orso, danneggiavano le proprie auto e chiedevano all’assicurazione di coprire i danni, portando come prova i video di sorveglianza che mostravano l’attacco del presunto plantigrado.

I quattro sospetti, di età compresa tra i 26 e i 39 anni, hanno dichiarato ad una compagnia assicurativa che un orso aveva danneggiato la Rolls-Royce Ghost del 2010 di uno di loro, corredando alla dichiarazione le riprese dell’esterno della casa che mostravano l’animale attaccare la vettura. Le indagini della compagnia hanno però innescato dei dubbi e gli assicuratori hanno inviato le immagini a un biologo del Dipartimento della fauna selvatica. L’esperto ha certificato che "che si trattava chiaramente di un essere umano in costume da orso", secondo il comunicato rilasciato dal Dipartimento di assicurazione della California.

I danni sulla Rolls Royce e il costume da orso ritrovato a casa dei sospettati (X - California Dep of Insurance)

Gli investigatori hanno poi scoperto che i quattro avevano inoltrato altre due richieste di risarcimento – a due diverse compagni assicurative – con la stessa data e lo stesso luogo del sinistro sotto inchiesta. Le richieste di risarcimento riguardavano altri due veicoli – una Mercedes G63 AMG del 2015 e una Mercedes E350 del 2022 – danneggiati da un orso. Nei filmati forniti come prova, si vedono i sospettati utilizzare nuovamente un costume per far credere che un plantigrado fosse entrato nelle auto, danneggiandole.

La perquisizione effettuata negli alloggi degli indagati ha permesso di rinvenire il travestimento dell'animale utilizzato per la truffa, che comprendeva anche degli artigli metallici che permettevano di graffiare gli interni delle auto. I quattro, le cui richieste di risarcimento ammontavano a più di 140.000 dollari, sono stati arrestati.