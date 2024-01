Trieste, nuovo giallo: corpo senza testa in un bosco del Carso. E’ il cadavere di Cinzia Pecikar, scomparsa a ottobre?

Trieste, 12 gennaio 2024 – Un altro giallo a Trieste, mentre la città ancora si interroga sulla morte di Liliana Resinovich. Macabra scoperta nei boschi del Carso. Il cadavere di una persona, molto probabilmente una donna, con la testa separata dal corpo e smembrato - forse per l’azione degli animali selvatici o anche solo del tempo trascorso -, è stato trovato questo pomeriggio nei pressi del cimitero di Aurisina, in un luogo scosceso del Carso.

L’ispezione cadaverica del medico legale non avrebbe riscontrato segni di violenza. Questo porterebbe ad escludere quasi sicuramente un omicidio. Ma per ora il mistero resta.

Clicca qui se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn

Le condizioni del cadavere

Secondo le prime indiscrezioni, il corpo sarebbe ridotto quasi a uno scheletro e dunque si troverebbe nella zona da molto tempo. Sul caso indagano i Carabinieri. A scoprire il cadavere sarebbe stato un passante. Il corpo è stato trasferito all’istituto di medicina legale. Prossimi il test del Dna ed esami anatomopalogici per arrivare all’identificazione. Al momento si possono avanzare solo ipotesi.

E’ il corpo di Cinzia Pecikar, scomparsa a ottobre?

Dai pochi elementi in mano agli investigatori dei Carabinieri, il corpo potrebbe appartenere ad una donna scomparsa alcuni mesi fa proprio nella località carsica. In molti ad Aurisina hanno subito collegato il ritrovamento del cadavere alla improvvisa sparizione, avvenuta lo scorso 18 ottobre, della 66enne Cinzia Pecikar. I familiari di quest’ultima avevano fatto formale denuncia di scomparsa ma, in seguito, della donna non si era saputo più nulla, né erano giunte segnalazioni o testimonianze che la riguardassero.

L’ombra del caso Resinovich

La storia riporta al caso Resinovich. Lilly, pensionata di 63 anni, era scomparsa da casa il 14 dicembre 2021 ed era stata ritrovata cadavere il 5 gennaio 2022 nel parco dell’ex ospedale psichiatrico. Suicidio o omicidio? Si attende la risposta definitiva dalla riesumazione della salma, svolta decisa pochi giorni fa.