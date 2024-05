Travolto da un camion sulla pista, muore pilota dell’elisoccorso. Annullato show delle Frecce Tricolori

Una tragica fatalità, un destino beffardo. Così viene definito l’incidente costato la vita, ieri mattina all’Aeroporto dei Parchi all’Aquila, a Paolo Dal Pozzo, 41enne di Varese, copilota dell’elicoccorso del 118, investito da un’autocisterna in fase di manovra sulla pista nella prima giornata dell’Air Show. Difficile anche ricostruire come l’uomo – dipendente di Avincis, società affidataria dell’elisoccorso in Abruzzo – sia finito fra motrice e rimorchio, senza accorgersi che il mezzo pesante si era messo in moto; a distrarlo, forse, il rumore dei motori dei velivoli. La procura ha aperto un’inchiesta e ha raccolto le testimonianze dei tanti arrivati per assistere alle prove delle Frecce Tricolori. La manifestazione è stata, poi, definitivamente annullata nel primo pomeriggio. Dal Pozzo ha prestato servizio come pilota anche in Toscana e in Lombardia.