Maturità 2023, le tracce della prima prova in diretta

Roma, 21 giugno 2023 - Ci siamo. Iniziano oggi gli esami di maturità 2023, i primi ad abbracciare la normalità del pre-Covid. Per i 536.008 studenti a partire dalle 8.30 di questa mattina è in programma la prima prova scritta d'italiano (durata 6 ore), comune a tutti gli indirizzi. E da giorni è in corso il toto tracce per cercare di carpire quali siano i temi di quest’anno. Mistero che si risolverà a minuti, quando dal Miur verranno diffuse le comunicazioni ufficiali.

Esclusi dalla prima prova, ma anche dalla seconda e dalla eventuale terza sono gli studenti dei comuni colpiti dall'alluvione in Emilia-Romagna. Per loro, come previsto nell'ordinanza del ministro Giuseppe Valditara, previsto il solo esame orale. A valutare gli studenti sono 14mila commissioni (composte da un presidente esterno, 3 membri esterni e 3 interni).

Qui sotto seguiremo la mattinata in diretta, fino alla pubblicazione delle tracce selezionate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. A metà mattinata, intorno alle ore 10, sul sito di Quotidiano Nazionale online potrete trovare le tracce della prima prova di maturità 2023 svolte dalle nostre firme. Domani spazio alla seconda prova, quella caratterizzante i singoli percorsi di studio degli istituti.

Oggi con la prima prova si accerta la padronanza degli studenti della lingua italiana, le capacità espressive, quelle logico-linguistiche, ma anche le capacità critiche. Gli alunni potranno farlo scegliendo una delle 7 tracce messe a disposizione dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Gli ambiti sono: artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale.

Giovedì 21 giugno alle 8.30 sarà poi tempo di seconda prova di maturità. La seconda riguarda una o più delle discipline che caratterizzano il corso di studi: latino per il classico, matematica per lo scientifico e inglese per il linguistico. Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, invece, la prova verte su competenze e nuclei tematici fondamentali di indirizzo e non su discipline. Quest'anno torna a essere una prova nazionale: lo scorso anno le tracce erano state scelte dalle singole commisioni d'esame.

Capitolo terza prova: è prevista per la giornata di martedì 27 giugno (ore 8.30), ma non per tutti gli studenti. Affronteranno infatti la terza prova scritta le sezioni ESABAC, ESABAC techno, sezioni con opzione internazionale, le scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, le scuole con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia.

Conclusi gli esami scritti, il passaggio finale della Maturità 2023 sarà quello del colloquio, il 'vecchio' orale. Le commissioni saranno chiamate a valutare le capacità degli studenti di collegare le conoscenze acquisite. Il colloquio partirà da uno spunto iniziale proposto dalla commissione. Gli alunni avranno poi la possibilità di esporre una relazione su un breve elaborato multimediale che parli dell'esperienza del percorso di studi e delle competenze trasversali acquisite nel corso degli anni, con la possibilità di evidenziare che cosa ha significato affrontare l'esperienza pandemica. Il colloquio ha un valore orientativo: data la sua dimensione pluridisciplinare, mette il candidato in condizione di approfondire le discipline a lui più congeniali. Per tale motivo, la commissione d'esame tiene conto delle informazioni inserite nel Curriculum dell'alunno.

Il voto finale dell'esame di maturità è espresso in centesimi ed è così composto: massimo 40 punti per il credito scolastico maturato terzo, quarto e quinto anno; massimo 20 punti per il primo scritto, massimo 20 punti per il secondo scritto; massimo 20 punti per il colloquio. Ogni commissione poi può assegnare fino a 5 punti di 'bonus' per chi ne ha diritto. Dalla somma di tutti questi punti risulta il voto finale dell'Esame. Il punteggio massimo è 100, con la possibilità di ricevere la lode. Il punteggio minimo per superare l'esame è 60/100.