Venezia, 2 dicembre 2021 - Un presunto terrorista dell'Isis per Venezia. Un cittadino tunisino è stato arrestato oggi dalla Polizia nel corso di un'operazione delle Digos di Venezia e Gorizia, coordinata dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Gli investigatori ritengono appartenga a una cellula dell'organizzazione jihadista. L'arrestato ha 25 anni, su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale ai fini dell'estradizione, emesso dal Tribunale di Tunisi per "partecipazione ad associazione terroristica e atti di terrorismo". Alle 11 la conferenza stampa in Questura a Venezia per fornire ulteriori dettagli.

