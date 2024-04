“Stop alle deroghe per le concessioni delle spiagge”. La decisione del Consiglio di Stato: via alle gare

Roma, 30 aprile 2024 - Le deroghe alle concessioni demaniali per le spiagge fissate al 31 dicembre del 2024 vanno disapplicate: oggi il Consiglio di Stato ha confermato la scadenza al 31 dicembre dello scorso anno. La sentenza sottolinea anche la risorsa spiaggia "è scarsa", una decisione che segue "i principi della Corte di Giustizia Ue" per dare "immediatamente corso alla procedura di gara per assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziale".

“Principi della Corte di Giustizia Ue”

La sentenza N. 03940/2024, decisa dalla VII sezione il 12 marzo e pubblicata oggi, fa riferimento a un ricorso del 2023 di un proprietario di uno stabilimento balneare a Rapallo. I principi a cui si sono richiamati i giudici ricalcano quelli della "Corte di Giustizia Ue, 20 aprile 2023, e a tutta la giurisprudenza europea precedente di dare immediatamente corso alla procedura di gara per assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziale".

Il Consiglio di Stato: risorsa spiaggia è scarsa

Quindi i giudici sottolineano l'obbligo ora per i comuni di disapplicare le deroghe già date, visto che è stata confermata la scadenza del 31 dicembre 2023. Altro punto importante della sentenza è dove il Consiglio di Stato contesta l'interpretazione del governo che la risorsa spiaggia non sia scarsa, come era sostenuto nella mappatura inviata a Bruxelles per giustificare la mancata applicazione della direttiva Bolkenstein.

Le reazioni

''Il Consiglio di Stato ha bisogno di consigli sul suo stato. Che appare, diciamo, criticabile. Dovrebbero sapere, al Consiglio di Stato, che è stata fatta una mappatura delle coste italiane e risulta che quella delle spiagge non è una risorsa scarsa. È un dato certo, verificato dal governo, documentato con dati inoppugnabili. Spiace davvero che il Consiglio di Stato dia consigli sbagliati allo Stato e prescinda dalla realtà. Questo è un problema molto serio e molto grave. Del quale da qualche parte si dovrà pur discutere. Se il Consiglio di Stato decidesse che oggi è venerdì, tuttavia oggi resterebbe sempre martedì. Diamo un consiglio al Consiglio di Stato. Legga documenti e certificazioni e dia consigli migliori allo stesso Stato che dovrebbe corroborare, non ostacolare'', il commento del presidente dei senatori di FI Maurizio Gasparri. Completamente opposto quello di Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra: "Oggi con la sentenza del Consiglio di Stato viene sbugiardato il lavoro di mappatura delle spiagge del governo Meloni che aveva allungato le spiagge italiane di 3 mila km portandole da 8.000 a 11.000 km. solo per dimostrare che le spiagge italiane sono un bene disponibile e quindi non mandare a gara le attuali concessioni demaniali. La sentenza stabilisce non solo che è illegittimo prorogare le concessioni demaniali marittime, ma anche che le spiagge sono una risorsa scarsa. Contrariamente a quanto definito dalla mappatura del governo. Il gioco truffaldino è stato svelato anche da un tribunale".