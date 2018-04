Roma, 1 aprile 2018 - Cambiano continuamente le stime per rientro della stazione spaziale cinese Tiangong 1, blocco di circa 7,5 tonnellate di massa che punta verso la Terra e che - seppur con probabilità minima - potrebbe far precipitare alcuni detriti al suolo, in Italia. Nella girandola di previsioni su quando cadrà la Tiangong 1 sul nostro pianeta, ieri eravamo rimasti alle 00.34 del 2 aprile, ovvero della notte tra oggi e domani. Stime che vengono più o meno confermate nelle ultime notizie fornite dall'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione 'A. Faedo' del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), che sposta alle 2 del mattino il momento in cui la stazione cadrà sulla Terra. L'intervallo di incertezza - in via di riduzione - è attualmente di 6 ore, il che significa che il satellite cinese in caduta potrebbe rientrare tra le 20 di stasera e le otto del mattino di Pasquetta.

DOVE CADE - Ieri gli esperti hanno circoscritto ulteriormente lo spazio in cui i detriti potrebbero arrivare al suolo, escludendo Liguria ed Emilia Romagna dalle aree potenzialmente interessate. Le regioni che rientrano ancora nelle zone 'a rischio' sono Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Ma nessun allarmismo: secondo l'Asi (Agenzia spaziale italiana) le probabilità che alcuni frammenti possano raggiungere terra è dello 0,2%. Una su mille, invece, la possibilità di ferire una persona nel mondo. Nel punto di ieri della Protezione Civile, è stato rinnovato l'appello alla popolazione a non toccare eventuali detriti che potrebbero 'sopravvivere' alla caduta e depositarsi al suolo.

Gli ultimi aggiornamenti, sempre dell'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione 'A. Faedo', dicono che il la Tiangong-1 non cadrà su America settentrionale e centrale né su gran parte dell'Australia. Sono le prime aree escluse dai possibili luoghi sui quali potrà avvenire il rientro del satellite cinese in caduta. 'Salve' anche parte della Nuova Zelanda e del Madagascar. Man mano che la stazione spaziale si avvicina alla Terra, si restringe la vasta area di rischio compresa compresa fra 43 gradi di latitudine Sud e 43 gradi di latitudine Nord. Gli ultimi calcoli non sembrano mutare lo scenario italiano, con la probabilità di un eventuale rientro nel nostro territorio che rimane molto bassa.

LA FOTO - Un gruppo di astrodinamica italiano (il team Gauss, le 'sentinelle' dei detriti spaziali) è riuscito ieri a 'rubare' una foto della stazione spaziale cinese. Il Gruppo di astrodinamica per l'uso dei sistemi spaziali, attivo presso l'osservatorio di Castelgrande, in Basilicata, ha immortalato la Tiangong 1 ( che in mandarino significa 'Palazzo celeste') in compagnia di Marte e Saturno. L'immagine, ripresa dai siti internazionali e postata sui social network, mostra il satellite cinese in caduta mentre attraversa il cielo italiano. I passaggi della stazione spaziale sono ben visibili soprattutto nell'Italia meridionale. Obiettivo del gruppo Gauss, che fa capo all'osservatorio di Capodimonte dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), è studiare le caratteristiche dei detriti spaziali e dei cosiddetti Neo (Near Earth Objects), gli oggetti in orbita vicino alla Terra che comprendono i tanti asteroidi di passaggio. Altre foto nei giorni scorsi erano state catturate, sempre dall'Italia, dal Virtual Telescope.

LA FOTO DEL GRUPPO GAUSS POSTATA SULLA LORO PAGINA FACEBOOK