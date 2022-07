Sposi in Cadillac

Viviana

Lui ha preso una giacca qualsiasi dall’armadio. Lei il viso che manda in crisi i chirurghi plastici quando le signore di 52 anni chiedono il miracolo: "Mi faccia come Jennifer Lopez, abbiamo la stessa età". Il selfie senza trucco dopo la prima notte di matrimonio è quello di una dea che esce dal piumone con la pelle luminescente e lo sguardo manifesto ("Se sapeste…"). È come se fosse appena scesa da una spa in paradiso, ha ancora addosso la cipria degli angeli anche se i più attenti vedono solo una citazione dal musical Funny Girl con la Streisand ("Sadie, Sadie, signora sposata"). Insomma è andata. Jlo e Ben Affleck sono diventati marito e moglie dopo averci lasciato in pena per vent’anni, un supplizio nemmeno paragonabile a Via col vento, secondo solo alla costanza di Fiorentino Ariza per Firmina Daza, una cosa per cui Garcia Marquez andava arrestato.

È accaduto a mezzanotte, a Las Vegas, nella Little White Wedding Chapel dove fra gli altri si sono sposati Frank Sinatra e Judy Garland, Bruce Willis e Demi Moore e la sfortunata Britney Spears, che poche ore dopo si ritrovò già separata. Era tardi, ma c’è stato il tempo per una foto sulla Cadillac rosa di Elvis Presley, appunto come promesso "niente fasti e feste".

"L’amore è bellissimo. L’amore è gentile. L’amore è paziente". Vedremo. Nel giorno più felice della vita all’attrice che sa aspettare si perdona questo entusiasmo ai limiti della cecità, al marito il basso profilo da gregario, da imputato cui è stata concessa la messa in prova. Il libertinaggio è una scintilla sempre accesa nel sangue, scriveva Dostoevskij. Siamo contenti ma non tranquilli. Da qualche parte in quel letto candido, vicino alla sposa appagata, deve esserci il contratto prematrimoniale osè che ha fatto il giro del mondo: svariati milioni di dollari di penale in caso di fallimento e quattro rapporti sessuali a settimana per scongiurarlo. Ben Affleck ha confessato un passato di dipendenza da droga e sesso: era incontenibile al punto da pretendere che l’ex moglie Jennifer Garner lo accompagnasse sul set per impedirgli di flirtare con le colleghe. JLo ha lasciato l’ex giocatore di baseball Alex Rodriguez a un passo dalle nozze perché la tradiva di continuo. Un counselor consiglierebbe prudenza e invece no: "Volevamo la stessa cosa, dichiarare il nostro amore attraverso l’antico simbolo del matrimonio". Volevano anche che a officiare le nozze fosse il sosia di Elvis, ma era già andato a letto.

