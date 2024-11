Sottratto alla mamma dall’ex,. Ethan ritrovato negli Stati Uniti. Il bambino tornerà in Italia

Ora quel passeggino vuoto, divenuto simbolo degli appelli rivolti dalla madre, ha ritrovato il legittimo proprietario: il piccolo Ethan, nove mesi, presto tornerà a casa, a Piano di Sorrento (Napoli). La polizia americana lo ha trovato in California, dove lo aveva portato il padre, Eric Oward Nichols, che lo aveva sottratto con l’inganno alla sua ex compagna italiana, Claudia Ciampa. Accadde lo scorso 30 agosto, quando Ethan di mesi ne aveva sei, durante una vacanza in Puglia. Da allora tre mesi fatti di silenzi scanditi solo da rapide comunicazioni con il padre che al massimo faceva vedere per pochi istanti il bambino alla sua ex senza mai tradire la posizione. Il piccolo Ethan sarà ora affidato alla madre, che è in partenza per Los Angeles. Al ritrovamento del bambino si è giunti grazie alla collaborazione tra la Farnesina e le autorità americane.